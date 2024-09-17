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Posted 17 сентября, 10:17

Published 17 сентября, 10:17

Modified 20 сентября, 10:25

Updated 20 сентября, 10:25

Заболеваемость гриппом и ОРВИ в России выросла почти на 50%

17 сентября 2024, 10:17
Около 17% заболеваемости гриппом и ОРВИ приходится на 3 субъекта — Москву, Московскую область и Санкт-Петербург. Также сообщается, что более 32 тысяч случаев COVID-19 зарегистрировано в России за последнюю неделю, что на 29,8% выше, чем на прошлой.

Неделя выдалась непростой для россиян — заболеваемость гриппом и ОРВИ резко подскочила. Роспотребнадзор сообщает о почти 50% увеличении заболеваемости за неделю. Вирусы атаковали более 705 тысяч человек по всей стране, причем около 17% заболевших проживают в Москве, Московской области и Санкт-Петербурге.

Хотя медики диагностируют грипп и ОРВИ, в большинстве случаев заболевания вызваны вирусами негриппозной этиологии. Однако всплески гриппа тоже не заставили себя ждать, и медики фиксируют единичные случаи заражения вирусами гриппа, пишет ИА RuNews24.ru.

Эпидемиологическая обстановка осложняется еще и ростом заболеваемости коронавирусом. За неделю зафиксировано увеличение на 29,8%, COVID-19 подхватили более 32 тысяч россиян.

С учетом сложившейся ситуации, глава Роспотребнадзора Анна Попова отдала регионам страны поручение обеспечить готовность медицинских учреждений к «сезонному росту заболеваемости ОРВИ, COVID-19, гриппа». Особое внимание уделяется профилактическим мерам. В частности, в детских садах организуются «утренние фильтры» для выявления больных детей.

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