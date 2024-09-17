Заболеваемость гриппом и ОРВИ в России выросла почти на 50%

Posted 17 сентября, 10:17
Published 17 сентября, 10:17
Modified 20 сентября, 10:25
Updated 20 сентября, 10:25
Неделя выдалась непростой для россиян — заболеваемость гриппом и ОРВИ резко подскочила. Роспотребнадзор сообщает о почти 50% увеличении заболеваемости за неделю. Вирусы атаковали более 705 тысяч человек по всей стране, причем около 17% заболевших проживают в Москве, Московской области и Санкт-Петербурге.
Хотя медики диагностируют грипп и ОРВИ, в большинстве случаев заболевания вызваны вирусами негриппозной этиологии. Однако всплески гриппа тоже не заставили себя ждать, и медики фиксируют единичные случаи заражения вирусами гриппа, пишет ИА RuNews24.ru.
Эпидемиологическая обстановка осложняется еще и ростом заболеваемости коронавирусом. За неделю зафиксировано увеличение на 29,8%, COVID-19 подхватили более 32 тысяч россиян.
С учетом сложившейся ситуации, глава Роспотребнадзора Анна Попова отдала регионам страны поручение обеспечить готовность медицинских учреждений к «сезонному росту заболеваемости ОРВИ, COVID-19, гриппа». Особое внимание уделяется профилактическим мерам. В частности, в детских садах организуются «утренние фильтры» для выявления больных детей.