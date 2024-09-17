Заболеваемость гриппом и ОРВИ в России выросла почти на 50%

Около 17% заболеваемости гриппом и ОРВИ приходится на 3 субъекта — Москву, Московскую область и Санкт-Петербург. Также сообщается, что более 32 тысяч случаев COVID-19 зарегистрировано в России за последнюю неделю, что на 29,8% выше, чем на прошлой.