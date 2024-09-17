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Posted 17 сентября, 13:44

Published 17 сентября, 13:44

Modified 17 сентября, 13:46

Updated 17 сентября, 13:46

Пара часто ругалась

Женщина из Новосибирска обвинила бывшего возлюбленного в преследовании

17 сентября 2024, 13:44
Фото: Изображение Midjourney
Пара часто ругалась
Любовная драма разыгралась между бывшими возлюбленными в Новосибирске: каждый из них рассказал свою версию.

Бывшие возлюбленные обвиняют друг друга в преследовании. Пара рассталась в 2023 году. Женщина рассказала, что экс-партнер всячески пытался с ней поговорить, создавал фейковые аккаунты с ее личными данными, за что был осужден и приговорен к обязательным работам.

Он якобы напал на отца сибирячки с пистолетом, но дело не завели из-за отсутствия свидетелей, также мужчина оставлял нецензурные надписи под окнами любимой и даже однажды избил ее до сотрясения мозга.

Сам же новосибирец эти обвинения отрицает и говорит, что женщина преследует его сама, выдумывая ложные факты, пишет «Om1 Новосибирск». По его мнению, его бывшая партнерша желает испортить ему жизнь и оклеветать, еще и публично.

Другая жертва насилия прославилась благодаря участию в шоу. Ее тоже избивал возлюбленный.

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#Эмилия Губарева#Общество#Новосибирск#Любовь#Пара
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