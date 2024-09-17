Женщина из Новосибирска обвинила бывшего возлюбленного в преследовании

Posted 17 сентября, 13:44
Published 17 сентября, 13:44
Modified 17 сентября, 13:46
Updated 17 сентября, 13:46
Бывшие возлюбленные обвиняют друг друга в преследовании. Пара рассталась в 2023 году. Женщина рассказала, что экс-партнер всячески пытался с ней поговорить, создавал фейковые аккаунты с ее личными данными, за что был осужден и приговорен к обязательным работам.
Он якобы напал на отца сибирячки с пистолетом, но дело не завели из-за отсутствия свидетелей, также мужчина оставлял нецензурные надписи под окнами любимой и даже однажды избил ее до сотрясения мозга.
Сам же новосибирец эти обвинения отрицает и говорит, что женщина преследует его сама, выдумывая ложные факты, пишет «Om1 Новосибирск». По его мнению, его бывшая партнерша желает испортить ему жизнь и оклеветать, еще и публично.
Другая жертва насилия прославилась благодаря участию в шоу. Ее тоже избивал возлюбленный.