Жителей Новосибирска ждет череда аномальных погодных явлений в октябре

Posted 17 сентября, 04:16
Published 17 сентября, 04:16
Modified 17 сентября, 04:18
Updated 17 сентября, 04:18
Температурные качели снова ожидаются в регионе. В октябре будет то холодать, то теплеть: минус сменится на плюс и наоборот. Такие аномалии сохранятся во всем втором месяце осени.
По прогнозу «Ну и погода», первые дни месяца окажутся холодными. Днем столбик термометра покажет +11, а ночью +1. Причем ожидаются ветер, дожди и мокрый снег, который уже выпадал в Новосибирске.
В первой декаде температура может опускаться до +5. Во второй декаде станет солнечно, до +12. Затем снова температурные качели: похолодание до +3. В третьей декаде будет прохладно до +2…+7. К концу месяца начнет часто падать снег.