atas.info
ГлавноеВсе новости
atas.info
ГлавноеВсе новости

Posted 17 сентября, 04:16

Published 17 сентября, 04:16

Modified 17 сентября, 04:18

Updated 17 сентября, 04:18

Прохладно будет в регионе

Жителей Новосибирска ждет череда аномальных погодных явлений в октябре

17 сентября 2024, 04:16
Фото: atas.info
Прохладно будет в регионе
В Новосибирской области грядут аномальные погодные явления, сообщают синоптики.

Температурные качели снова ожидаются в регионе. В октябре будет то холодать, то теплеть: минус сменится на плюс и наоборот. Такие аномалии сохранятся во всем втором месяце осени.

По прогнозу «Ну и погода», первые дни месяца окажутся холодными. Днем столбик термометра покажет +11, а ночью +1. Причем ожидаются ветер, дожди и мокрый снег, который уже выпадал в Новосибирске.

В первой декаде температура может опускаться до +5. Во второй декаде станет солнечно, до +12. Затем снова температурные качели: похолодание до +3. В третьей декаде будет прохладно до +2…+7. К концу месяца начнет часто падать снег.

Когда закончится бабье лето в Сибири — даты
Узнать подробнее
Читайте также:
Первый снег выпал в НовосибирскеТемпературные качели ждут новосибирцев — погода на неделюЗаморозки из Арктики надвигаются на Новосибирск
#Эмилия Губарева#Новосибирск#Новосибирская область#Погода#Осень#Снег#Мокрый снег#Холод
Подпишитесь
Популярное