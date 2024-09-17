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Posted 17 сентября 2024, 06:04

Published 17 сентября 2024, 06:04

Modified 17 сентября 2024, 06:06

Updated 17 сентября 2024, 06:06

Жительница Новосибирска поразила Якубовича на «Поле чудес»

Жительница Новосибирска поразила Якубовича на «Поле чудес» — что она сделала

17 сентября 2024, 06:04
Фото: 1tv.com.

Жительница Новосибирска поразила Якубовича на «Поле чудес»

Сибирячка Мария Черникова с легкостью угадала главное слово, за что получила подарки и восхищение зрителей, выпуск вышел в эфир 13 сентября.

Мария получила аэрогриль, ноутбук, паровую станцию и весы за то, что угадала слово «плехан». Им обозначают плешивого, лысого человека (от слова «плешь»).

Сибирячка не стала отходить от традиций теле-шоу и привезла с собой гостинцы — мед, валенки, травы, косметику.

Девушка приехала вместе с супругом, который болел за нее из зрительного зала. Путешествие в Москву стало свадебным, пара поженилась весной-2024.

Фото: кадр rutube.ru
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Недавно другая жительница Новосибирской области решила не испытывать судьбу и выбрала деньги вместо автомобиля.

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#Алёна Рогонова#Новосибирск#Поле чудес#ТВ
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