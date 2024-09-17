Жительница Новосибирска поразила Якубовича на «Поле чудес» — что она сделала

Posted 17 сентября 2024, 06:04
Published 17 сентября 2024, 06:04
Modified 17 сентября 2024, 06:06
Updated 17 сентября 2024, 06:06
Мария получила аэрогриль, ноутбук, паровую станцию и весы за то, что угадала слово «плехан». Им обозначают плешивого, лысого человека (от слова «плешь»).
Сибирячка не стала отходить от традиций теле-шоу и привезла с собой гостинцы — мед, валенки, травы, косметику.
Девушка приехала вместе с супругом, который болел за нее из зрительного зала. Путешествие в Москву стало свадебным, пара поженилась весной-2024.
Недавно другая жительница Новосибирской области решила не испытывать судьбу и выбрала деньги вместо автомобиля.