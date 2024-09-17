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Posted 17 сентября, 06:43

Published 17 сентября, 06:43

Modified 17 сентября, 06:45

Updated 17 сентября, 06:45

В Новосибирске злодей в маске распылил газ в лица девочек-мигранток

Злодей в маске Шрека напал на детей мигрантов — его ищет полиция

17 сентября 2024, 06:43
Фото: 1MI

В Новосибирске злодей в маске распылил газ в лица девочек-мигранток

Подросток в маске Шрека распылил двум девочкам содержимое газового баллончика, сейчас делом занимается полиция.

Агрессивно настроенный подросток записал видео, где заявляет, что ему тяжело дышать одним воздухом с людьми других национальностей. На ролик обратил внимание паблик «Полезный Новосибирск». Затем подключились активисты, они смогли вычислить локацию. Это оказалась улица Блюхера в Ленинском районе. Предположительно, нападавшему 14 лет.

В полиции сообщили, что проводят проверку по сообщениям СМИ.

«В настоящее время проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства произошедшего», — рассказала Atas.info официальный представитель ГУ МВД по Новосибирской области Ангелина Зарубина.
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Ранее мигрант напал на ребенка в Новосибирске, делом заинтересовался глава СК РФ Александр Бастрыкин.

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#Алёна Рогонова#Происшествия#Новосибирск#Дети#Мигранты#Нападение
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