Злодей в маске Шрека напал на детей мигрантов — его ищет полиция

Posted 17 сентября, 06:43
Published 17 сентября, 06:43
Modified 17 сентября, 06:45
Updated 17 сентября, 06:45
Агрессивно настроенный подросток записал видео, где заявляет, что ему тяжело дышать одним воздухом с людьми других национальностей. На ролик обратил внимание паблик «Полезный Новосибирск». Затем подключились активисты, они смогли вычислить локацию. Это оказалась улица Блюхера в Ленинском районе. Предположительно, нападавшему 14 лет.
В полиции сообщили, что проводят проверку по сообщениям СМИ.
«В настоящее время проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства произошедшего», — рассказала Atas.info официальный представитель ГУ МВД по Новосибирской области Ангелина Зарубина.
Ранее мигрант напал на ребенка в Новосибирске, делом заинтересовался глава СК РФ Александр Бастрыкин.