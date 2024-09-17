Злодей в маске Шрека напал на детей мигрантов — его ищет полиция

Агрессивно настроенный подросток записал видео, где заявляет, что ему тяжело дышать одним воздухом с людьми других национальностей. На ролик обратил внимание паблик «Полезный Новосибирск». Затем подключились активисты, они смогли вычислить локацию. Это оказалась улица Блюхера в Ленинском районе. Предположительно, нападавшему 14 лет.