11-летний мальчик погиб при пожаре в доме многодетной семьи

Posted 18 сентября, 06:17
Published 18 сентября, 06:17
Modified 18 сентября, 06:19
Updated 18 сентября, 06:19
Днем 18 сентября в Бердске в частном двухэтажном доме произошел пожар. В доме проживает многодетная семья. Первыми из горящего здания выбежали родители с двумя детьми. 2-летнего ребенка вынесла соседка.
11-летнего мальчика спасти не удалось, его тело нашли сотрудники МЧС, когда тушили возгорание. Ребенок был без сознания.
Открытый огонь у этому моменту побороли силами 10 спасателей. Для помощи семье направят психолога.
В сентябре в Искитимском районе произошел пожар. Тогда спасателям удалось вынести из огня мать с маленьким ребенком.
В Новосибирской области выявлена нелегальная вырубка леса, делом занимается прокуратура.