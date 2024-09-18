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Posted 18 сентября, 06:17

Published 18 сентября, 06:17

Modified 18 сентября, 06:19

Updated 18 сентября, 06:19

11-летний мальчик погиб при пожаре под Новосибирском

11-летний мальчик погиб при пожаре в доме многодетной семьи

18 сентября 2024, 06:17
Фото: пресс-служба ГУ МЧС

11-летний мальчик погиб при пожаре под Новосибирском

Троих детей сумели спасти, а вот четвертого не удалось, рассказали в пресс-службе ГУ МЧС по Новосибирской области.

Днем 18 сентября в Бердске в частном двухэтажном доме произошел пожар. В доме проживает многодетная семья. Первыми из горящего здания выбежали родители с двумя детьми. 2-летнего ребенка вынесла соседка.

11-летнего мальчика спасти не удалось, его тело нашли сотрудники МЧС, когда тушили возгорание. Ребенок был без сознания.

Открытый огонь у этому моменту побороли силами 10 спасателей. Для помощи семье направят психолога.

Фото: пресс-служба ГУ МЧС

В сентябре в Искитимском районе произошел пожар. Тогда спасателям удалось вынести из огня мать с маленьким ребенком.

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#Алёна Рогонова#Происшествия#Новосибирск#Пожар#МЧС
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