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Posted 18 сентября, 07:56

Published 18 сентября, 07:56

Modified 18 сентября, 07:58

Updated 18 сентября, 07:58

Новосибирский астрофотограф снял пролет МКС на фоне полной Луны

Астрофотограф снял пролет МКС на фоне полной Луны — эффектное зрелище

18 сентября 2024, 07:56
Фото: Алина Гурицкая. atas.info

Новосибирский астрофотограф снял пролет МКС на фоне полной Луны

Видео Алексей Поляков снял поздним вечером 17 сентября. Пролет длился 1,4 секунды.

Международная космическая станция облетает вокруг Земли за 1,5 часа и делает полный круг 16 раз за сутки. МКС периодически пролетает над Новосибирском, отслеживать траекторию полета можно на официальном сайте станции. Накануне удалось запечатлеть процесс на мощную камеру.

Видео: Алексей Поляков. vk.com/nsk360.

В мае аналогичное зрелище снял на видео другой житель Новосибирска — Руслан Рахимчанов. Посмотрите, что у него получилось.

В сентябре-2024 астрономы обещают ряд небесных явлений, связанных с Луной. Мы узнали, можно ли их наблюдать из Новосибирска, ведь очень часто гости и жители города испытывают огромный интерес к космическим событиям.

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#Алёна Рогонова#Видео#Новосибирск#Космос#Луна
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