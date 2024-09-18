Астрофотограф снял пролет МКС на фоне полной Луны — эффектное зрелище

Posted 18 сентября, 07:56
Published 18 сентября, 07:56
Modified 18 сентября, 07:58
Updated 18 сентября, 07:58
Международная космическая станция облетает вокруг Земли за 1,5 часа и делает полный круг 16 раз за сутки. МКС периодически пролетает над Новосибирском, отслеживать траекторию полета можно на официальном сайте станции. Накануне удалось запечатлеть процесс на мощную камеру.
В мае аналогичное зрелище снял на видео другой житель Новосибирска — Руслан Рахимчанов. Посмотрите, что у него получилось.
В сентябре-2024 астрономы обещают ряд небесных явлений, связанных с Луной. Мы узнали, можно ли их наблюдать из Новосибирска, ведь очень часто гости и жители города испытывают огромный интерес к космическим событиям.