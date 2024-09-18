Бывшая жена получила выплаты за погибшего бойца СВО — суд обязал вернуть деньги

Posted 18 сентября, 08:37
Published 18 сентября, 08:37
Modified 18 сентября, 08:39
Updated 18 сентября, 08:39
Вторая жена подала в суд с требованием вернуть 750 тысяч рублей. Также она просила лишить первую жену всех льгот как члена семьи погибшего военнослужащего.
При этом Николай в первом браке с Анной стал отцом, но в 2021 году пара рассталась, хотя официально они всё еще были женаты. Затем он сошелся с Галиной, она родила ему ребенка. В 2023 году Николай заключил контракт с Минобороны и оставил сожительнице доверенность, на основании которой она пошла в ЗАГС и подала на развод Николая с первой женой. На момент гибели супругов уже развели.
Суд принял решение разделить выплату на три равных части по 250 тысяч рублей и отдать их матери погибшего и его двум несовершеннолетним детям.