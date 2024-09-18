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Posted 18 сентября, 08:37

Published 18 сентября, 08:37

Modified 18 сентября, 08:39

Updated 18 сентября, 08:39

В Новосибирской области суд оставил без денег экс-жену погибшего участника СВО

Бывшая жена получила выплаты за погибшего бойца СВО — суд обязал вернуть деньги

18 сентября 2024, 08:37
Фото: 1MI

В Новосибирской области суд оставил без денег экс-жену погибшего участника СВО

Жительница Искитимского района получила выплаты за бывшего мужа, который погиб в зоне специальной военной операции в ЛНР, сообщает пресс-служба Управления судебного департамента в Новосибирской области.

Вторая жена подала в суд с требованием вернуть 750 тысяч рублей. Также она просила лишить первую жену всех льгот как члена семьи погибшего военнослужащего.

При этом Николай в первом браке с Анной стал отцом, но в 2021 году пара рассталась, хотя официально они всё еще были женаты. Затем он сошелся с Галиной, она родила ему ребенка. В 2023 году Николай заключил контракт с Минобороны и оставил сожительнице доверенность, на основании которой она пошла в ЗАГС и подала на развод Николая с первой женой. На момент гибели супругов уже развели.

Суд принял решение разделить выплату на три равных части по 250 тысяч рублей и отдать их матери погибшего и его двум несовершеннолетним детям.

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Мать двоих детей хотела заключить контракт с Минобороны, но ей отказали.

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#Алёна Рогонова#Общество#Новосибирск#СВО
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