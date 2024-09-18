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Posted 18 сентября, 06:07

Published 18 сентября, 06:07

Modified 18 сентября, 06:09

Updated 18 сентября, 06:09

Губернатор приехал в Узбекистан

Делегация Новосибирской области во главе с губернатором работает в Узбекистане

18 сентября 2024, 06:07
Фото: Правительство НСО
Губернатор приехал в Узбекистан
С промышленным и экономическим потенциалом Сурхандарьинской области Республики Узбекистан знакомится делегация из Новосибирской области.

В программу посещения входят предприятия промышленности, логистики, торговли, аграрной сферы, организаций здравоохранения, образования, учреждений культуры в Сурхандарьинской области и столице Ташкенте.

Делегация во главе с губернатором Андреем Травниковым уже ознакомилась с работой торговой зоны «Айритом» и логистического центра «Термез Карго Центр» в городе Термез. Преимуществом первого проекта является прием платежей в иностранной валюте, а также дополнительные льготы по налогам, освобождение бизнесменов от таможенной пошлины.

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Андрей Травников оценил концепцию работы свободной торговой зоны и поручил своему заместителю Сергею Сёмке, министерству промышленности торговли и развития предпринимательства региона организовать бизнес-миссию из Новосибирской области, проработать возможность поставки продукции новосибирских производителей.

Делегация из Узбекистана во главе с Хокимом Улугбеком Косимовым посетила Новосибирскую область в июле 2024 года. В ходе визита развитие межрегиональных отношений было закреплено подписанием двух документов — Меморандума о взаимопонимании между правительством НСО и Хокимиятом Сурхандарьинской области и соответствующей Дорожной карты. Документ был подписан двумя сторонами представителей.

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