Делегация Новосибирской области во главе с губернатором работает в Узбекистане

Posted 18 сентября, 06:07
Published 18 сентября, 06:07
Modified 18 сентября, 06:09
Updated 18 сентября, 06:09
В программу посещения входят предприятия промышленности, логистики, торговли, аграрной сферы, организаций здравоохранения, образования, учреждений культуры в Сурхандарьинской области и столице Ташкенте.
Делегация во главе с губернатором Андреем Травниковым уже ознакомилась с работой торговой зоны «Айритом» и логистического центра «Термез Карго Центр» в городе Термез. Преимуществом первого проекта является прием платежей в иностранной валюте, а также дополнительные льготы по налогам, освобождение бизнесменов от таможенной пошлины.
Андрей Травников оценил концепцию работы свободной торговой зоны и поручил своему заместителю Сергею Сёмке, министерству промышленности торговли и развития предпринимательства региона организовать бизнес-миссию из Новосибирской области, проработать возможность поставки продукции новосибирских производителей.
Делегация из Узбекистана во главе с Хокимом Улугбеком Косимовым посетила Новосибирскую область в июле 2024 года. В ходе визита развитие межрегиональных отношений было закреплено подписанием двух документов — Меморандума о взаимопонимании между правительством НСО и Хокимиятом Сурхандарьинской области и соответствующей Дорожной карты. Документ был подписан двумя сторонами представителей.