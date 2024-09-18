Делегация Новосибирской области во главе с губернатором работает в Узбекистане

Андрей Травников оценил концепцию работы свободной торговой зоны и поручил своему заместителю Сергею Сёмке, министерству промышленности торговли и развития предпринимательства региона организовать бизнес-миссию из Новосибирской области, проработать возможность поставки продукции новосибирских производителей.



Делегация из Узбекистана во главе с Хокимом Улугбеком Косимовым посетила Новосибирскую область в июле 2024 года. В ходе визита развитие межрегиональных отношений было закреплено подписанием двух документов — Меморандума о взаимопонимании между правительством НСО и Хокимиятом Сурхандарьинской области и соответствующей Дорожной карты. Документ был подписан двумя сторонами представителей.