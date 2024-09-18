Дочка Давы познает мир — умилительные фото и видео

Posted 18 сентября, 04:19
Published 18 сентября, 04:19
Modified 18 сентября, 04:21
Updated 18 сентября, 04:21
У леопардов в зоопарке родился котенок. Его родителями стали мама Хиллари и папа Дава. Зверек появился на свет в конце июля.
За два месяца котенок сильно подрос. Имя ему еще не дали. Маленький леопард является единственным рожденным животным у сородичей в 2024 году, поэтому его называют особенным.
Сейчас котенок познает мир. Он чаще выходит на прогулки. За ним приглядывает его мать. Посетители с удовольствием наблюдают за развитием зверька.