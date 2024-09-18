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Posted 18 сентября, 04:19

Published 18 сентября, 04:19

Modified 18 сентября, 04:21

Updated 18 сентября, 04:21

Малышка выросла

Дочка Давы познает мир — умилительные фото и видео

18 сентября 2024, 04:19
Фото: Сергей Ильтяков
Малышка выросла

Уникальный котенок леопарда познает мир в Новосибирском зоопарке

В Новосибирском зоопарке посетители наблюдают за любопытным ребенком от Давы.

У леопардов в зоопарке родился котенок. Его родителями стали мама Хиллари и папа Дава. Зверек появился на свет в конце июля.

Фото: Сергей Ильтяков

За два месяца котенок сильно подрос. Имя ему еще не дали. Маленький леопард является единственным рожденным животным у сородичей в 2024 году, поэтому его называют особенным.

Фото: В. Габов. Новосибирский зоопарк

Сейчас котенок познает мир. Он чаще выходит на прогулки. За ним приглядывает его мать. Посетители с удовольствием наблюдают за развитием зверька.

Видео: Сергей Ильтяков.
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