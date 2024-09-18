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Posted 18 сентября 2024, 02:16

Published 18 сентября 2024, 02:16

Modified 18 сентября 2024, 02:17

Updated 18 сентября 2024, 02:17

Что случилось с трубами

Фонтаны кипятка забили в Новосибирске после начала отопительного сезона

18 сентября 2024, 02:16
Фото: atas.info. Что случилось с трубами
В Новосибирске прорвало несколько труб спустя день после начала отопительного сезона, сообщается в соцсетях.

В Новосибирске произошло несколько аварий после старта отопительного сезона. Первый этап начался 16 сентября, когда тепло начали подавать в больницы и детсады, а второй идет 18 числа — в этот день подключают отопление в жилые дома.

Однако 17 сентября в городе зафиксировано несколько аварий. Они произошли на улице Иванова, в районе дома №17, а также на улице Ипподромской, у дома №34.

Дефекты были на трубах: из них забил фонтан кипятка. Однако в СГК информируют, что с началом отопительного сезона это никак не связано. К тому же происшествия были устранены в этот же день.

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#Эмилия Губарева#Новосибирск#Авария#Отопление#Отопительный сезон#Кипяток
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