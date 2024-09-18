Фонтаны кипятка забили в Новосибирске после начала отопительного сезона

Posted 18 сентября, 02:16
Published 18 сентября, 02:16
Modified 18 сентября, 02:17
Updated 18 сентября, 02:17
В Новосибирске произошло несколько аварий после старта отопительного сезона. Первый этап начался 16 сентября, когда тепло начали подавать в больницы и детсады, а второй идет 18 числа — в этот день подключают отопление в жилые дома.
Однако 17 сентября в городе зафиксировано несколько аварий. Они произошли на улице Иванова, в районе дома №17, а также на улице Ипподромской, у дома №34.
Дефекты были на трубах: из них забил фонтан кипятка. Однако в СГК информируют, что с началом отопительного сезона это никак не связано. К тому же происшествия были устранены в этот же день.