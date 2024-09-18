Глава СКР Бастрыкин лично разобрался в проблемах двух школ Новосибирской области

Posted 18 сентября, 11:11
Published 18 сентября, 11:11
Modified 18 сентября, 11:13
Updated 18 сентября, 11:13
Родители детей, обучающихся в «проблемных» школах, повторно обратились к Александру Бастрыкину. Глава СКР лично узнал, как выполнялись его поручения и какие действия были предприняты региональными представителями СК.
Ранее родители пожаловались на затягивание ремонта в двух школах: №26 в г. Обь и №6 Станционного сельсовета. Из-за этого дети и учителя распределены по другим учебным заведениям, которые и без того являются переполненными. Обращение было зафиксировано в конце июля текущего года.
Руководитель СУ СК России по Новосибирской области пояснил, что ведомством предпринимались попытки возбуждения уголовных дел по халатности в отношении вышеуказанных учебных заведений. Прокурор региона отменял решения. Глава СКР Бастрыкин распорядился повторно возбудить дело о халатности из-за ситуации со школами. Отметим, что по факту возможного хищения бюджетных средств при ремонте школы №26 в г. Обь уже расследуется дело.
Ранее же стали известны худшие школы Новосибирска.