Глава СКР Бастрыкин лично разобрался в проблемах двух школ Новосибирской области

Ранее родители пожаловались на затягивание ремонта в двух школах: №26 в г. Обь и №6 Станционного сельсовета. Из-за этого дети и учителя распределены по другим учебным заведениям, которые и без того являются переполненными. Обращение было зафиксировано в конце июля текущего года.