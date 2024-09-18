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Posted 18 сентября, 11:11

Published 18 сентября, 11:11

Modified 18 сентября, 11:13

Updated 18 сентября, 11:13

Прием провел Александр Бастрыкин

Глава СКР Бастрыкин лично разобрался в проблемах двух школ Новосибирской области

18 сентября 2024, 11:11
Фото: СКР
Прием провел Александр Бастрыкин
Глава СКР провел повторный прием жителей Новосибирской области в режиме видео-конференц-связи и узнал, как обстоят дела в двух учебных заведениях Новосибирской области.

Родители детей, обучающихся в «проблемных» школах, повторно обратились к Александру Бастрыкину. Глава СКР лично узнал, как выполнялись его поручения и какие действия были предприняты региональными представителями СК.

Ранее родители пожаловались на затягивание ремонта в двух школах: №26 в г. Обь и №6 Станционного сельсовета. Из-за этого дети и учителя распределены по другим учебным заведениям, которые и без того являются переполненными. Обращение было зафиксировано в конце июля текущего года.

Руководитель СУ СК России по Новосибирской области пояснил, что ведомством предпринимались попытки возбуждения уголовных дел по халатности в отношении вышеуказанных учебных заведений. Прокурор региона отменял решения. Глава СКР Бастрыкин распорядился повторно возбудить дело о халатности из-за ситуации со школами. Отметим, что по факту возможного хищения бюджетных средств при ремонте школы №26 в г. Обь уже расследуется дело.

Ранее же стали известны худшие школы Новосибирска.

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