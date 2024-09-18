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Posted 18 сентября, 11:34

Published 18 сентября, 11:34

Modified 18 сентября, 11:36

Updated 18 сентября, 11:36

Люди часами стоят в пробках

Город сковали огромные 9-бальные пробки — в чем причина

18 сентября 2024, 11:34
Фото: 1MI
Люди часами стоят в пробках

Новосибирск сковали 9-балльные вечерние пробки

Масштабные пробки фиксируются на дорогах Новосибирска, определяем, куда лучше не ехать.

В Новосибирске вновь наблюдаются огромные пробки. По информации агрегаторов, вечером затруднения на дорогах областного центра составляют 9 баллов из 10 возможных. Сложнее всего приходится тем, кто пытается заехать или выехать из центра. «стоят» все переправы, на отдельных участках улиц скорость движения транспорта не превышает 3-5 километров в час.

Основной причиной затруднений на дорогах стали многочисленные ДТП. Отметим, что согласно действующих правил, если автомобили столкнулись и владельцы не готовы оформить европротокол, то они обязаны ожидать сотрудников ГАИ или аварийных комиссаров.

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В социальных сетях водители активно делятся гневными мнениями из-за многочисленных пробок в Новосибирске.

Толи ещё будет, это только разминка перед снегопадом.
На съезде с красного моста на Ватутина торчал минут 20.
Да кто этих неумех за руль пускает?
Бугринский в сторону левого стоит с самого начала.
Я в такие моменты вспоминаю все аналоги игры пакмэн. Попробуй доберись до цели.
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#Екатерина Боженович#Общество#Транспорт#Новосибирск#Пробки#ДТП#Отзывы
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