Город сковали огромные 9-бальные пробки — в чем причина

В Новосибирске вновь наблюдаются огромные пробки. По информации агрегаторов, вечером затруднения на дорогах областного центра составляют 9 баллов из 10 возможных. Сложнее всего приходится тем, кто пытается заехать или выехать из центра. «стоят» все переправы, на отдельных участках улиц скорость движения транспорта не превышает 3-5 километров в час.