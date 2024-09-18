Город сковали огромные 9-бальные пробки — в чем причина

Posted 18 сентября, 11:34
Published 18 сентября, 11:34
Modified 18 сентября, 11:36
Updated 18 сентября, 11:36
В Новосибирске вновь наблюдаются огромные пробки. По информации агрегаторов, вечером затруднения на дорогах областного центра составляют 9 баллов из 10 возможных. Сложнее всего приходится тем, кто пытается заехать или выехать из центра. «стоят» все переправы, на отдельных участках улиц скорость движения транспорта не превышает 3-5 километров в час.
Основной причиной затруднений на дорогах стали многочисленные ДТП. Отметим, что согласно действующих правил, если автомобили столкнулись и владельцы не готовы оформить европротокол, то они обязаны ожидать сотрудников ГАИ или аварийных комиссаров.
В социальных сетях водители активно делятся гневными мнениями из-за многочисленных пробок в Новосибирске.
Толи ещё будет, это только разминка перед снегопадом.
На съезде с красного моста на Ватутина торчал минут 20.
Да кто этих неумех за руль пускает?
Бугринский в сторону левого стоит с самого начала.
Я в такие моменты вспоминаю все аналоги игры пакмэн. Попробуй доберись до цели.