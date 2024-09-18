Кологривый стал маньяком и набросился на Хабенского

Posted 18 сентября, 09:26
Published 18 сентября, 09:26
Modified 18 сентября, 09:28
Updated 18 сентября, 09:28
Актер Никита Кологривый сыграет в третьем сезоне сериала «Метод» (18+). У новосибирца одна из главных ролей. Он будет маньяком, которого прозвали Зверь. Преступник сам начнет ловить убийц вместе с Родионом Меглиным — следователем, который играет главный герой Константин Хабенский. В интервью «Кинопоиску» сибиряк заявил, что не любит репетиции. Ему даже пришлось заучивать текст наизусть, хотя сам он любит импровизировать. Сам персонаж Никите не близок, особенно его жестокость. Однако сам сериал для Кологривого — «идеален для актерской психики».
За плечами у актера не один успешный проект. Он снимался в сериалах «Комбинация», «Оффлайн», «Макс и Гусь», «Жизнь по вызову», «Черная весна», «Чикатило» и «Слово пацана. Кровь на асфальте». Именно после съемок в последней картине он обрел скандальную славу. Исполнив роль Кащея, новосибирец поймал настоящую «звезду». Его начали приглашать на интервью, где он оскорбил своих коллег, усомнившись в их таланте, а также «наделал шуму» в родном городе. Приехав в столицу Сибири, он заглянул в местный бар. Там, под алкоголем, он приставал к официантке, а затем и вовсе ее укусил за ногу. После этого звезда сериалов подрался с персоналом заведения и «загремел» в изолятор на неделю. Там он многое обдумал и встал на путь исправления. Правда, эти скандалы лишили сибиряка некоторых ролей и вот, спустя время, его снова зовут для участия в больших проектах.
Первая премьера сериала прошла почти 10 лет назад. Вторая часть вышла на экраны в 2020 году, а третью покажут в 2025 году. Интересно, что права показа триллера за пределами России выкупил сервис Netflix. «Метод» завоевал различные награды в киноиндустрии. По новому сюжету Родион Меглин, спустя пять лет, начнет руководить группой маньяков, знающих как никто другой психологию преступников: вместе они будут искать серийных душегубов. В одной серии Никита даже набросится на Хабенского и начнет его душить. Каждая серия сериала — про нового убийцу, а сюжетная линия главных героев притягивает зрителей, особенно тех, кто пытался разгадать метод гениального следователя.
Многие зрители задаются вопросом, как не стать маньяком после просмотра данной работы. Также у части аудитории возникли недопонимания по поводу актерского состава, чья игра в некоторых моментах весьма слабая. Основные жалобы связаны с чрезмерной жестокостью сериала, который выдает практически «пособие» всем убийцам и негативно влияет на подростков, хоть и смотреть его можно с 18 лет.
«По-моему данный фильм — просто пособие для маньяков!»;
«Пропаганда насилия, безнравственности, дискредитация силовых ведомств»;
«Море жестокости, насилия, пропаганды всякой гадости»;
«Отвратительная игра актеров. Натянутые бессмысленные диалоги. Сплошные клише»;
«Основное достоинство и недостаток этого сериала, это его правдивость и натуралистичность, от этого становится жутковато»;
«Много крови, неоправданной жестокости, все наигранно, главный герой не правдоподобный»;
«Полное отсутствие позитива, непредсказуемая реакция на демонстрируемые с экрана события со стороны подростков и людей с психическими отклонениями»;
«Угнетающая обстановка, безысходность, зритель окунается в то мрачное и грязное, что называется криминалом»;
«Бредовый фильм и сценарий, плохая игра Хабенского. Не фильм, а извращённая фантазия про убийства»