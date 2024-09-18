Кологривый стал маньяком и набросился на Хабенского

За плечами у актера не один успешный проект. Он снимался в сериалах «Комбинация», «Оффлайн», «Макс и Гусь», «Жизнь по вызову», «Черная весна», «Чикатило» и «Слово пацана. Кровь на асфальте». Именно после съемок в последней картине он обрел скандальную славу. Исполнив роль Кащея, новосибирец поймал настоящую «звезду». Его начали приглашать на интервью, где он оскорбил своих коллег, усомнившись в их таланте, а также «наделал шуму» в родном городе. Приехав в столицу Сибири, он заглянул в местный бар. Там, под алкоголем, он приставал к официантке, а затем и вовсе ее укусил за ногу. После этого звезда сериалов подрался с персоналом заведения и «загремел» в изолятор на неделю. Там он многое обдумал и встал на путь исправления. Правда, эти скандалы лишили сибиряка некоторых ролей и вот, спустя время, его снова зовут для участия в больших проектах.