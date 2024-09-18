Мать-одиночка из Новосибирска пыталась попасть на СВО ради денег

Жительница Новосибирска решила участвовать в спецоперации, заключив контракт с Минобороны России. Однако сделать ей этого не разрешили. У 23-летней сибирячки двое малолетних детей — 2 и 5 лет. Воспитывает она их одна, поэтому уйди в зону боевых действий у нее бы не получилось.