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Posted 18 сентября, 02:26

Published 18 сентября, 02:26

Modified 18 сентября, 02:28

Updated 18 сентября, 02:28

Женщине не разрешили служить

Мать-одиночка из Новосибирска пыталась попасть на СВО ради денег

18 сентября 2024, 02:26
Фото: 1MI
Женщине не разрешили служить
Молодая женщина из Новосибирска была намерена отправиться в зону СВО ради получения денежных средств, рассказала сибирячка.

Жительница Новосибирска решила участвовать в спецоперации, заключив контракт с Минобороны России. Однако сделать ей этого не разрешили. У 23-летней сибирячки двое малолетних детей — 2 и 5 лет. Воспитывает она их одна, поэтому уйди в зону боевых действий у нее бы не получилось.

Также ее специальность была не востребованной. Женщина хотела работать медсестрой или санитаркой, пишет Сиб.фм. На такой шаг ее сподвигла жизненная ситуация и тяжелое финансовое положение.

Мать платит ипотеку и кредит, а дополнительные деньги помогли бы ей расплатиться с долгами. При заключении контракта до декабря, добровольцам платят 805 тысяч рублей.

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