Мать-одиночка из Новосибирска пыталась попасть на СВО ради денег

Posted 18 сентября, 02:26
Published 18 сентября, 02:26
Modified 18 сентября, 02:28
Updated 18 сентября, 02:28
Жительница Новосибирска решила участвовать в спецоперации, заключив контракт с Минобороны России. Однако сделать ей этого не разрешили. У 23-летней сибирячки двое малолетних детей — 2 и 5 лет. Воспитывает она их одна, поэтому уйди в зону боевых действий у нее бы не получилось.
Также ее специальность была не востребованной. Женщина хотела работать медсестрой или санитаркой, пишет Сиб.фм. На такой шаг ее сподвигла жизненная ситуация и тяжелое финансовое положение.
Мать платит ипотеку и кредит, а дополнительные деньги помогли бы ей расплатиться с долгами. При заключении контракта до декабря, добровольцам платят 805 тысяч рублей.