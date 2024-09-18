Невинная девушка из Новосибирска продает свою девственность за $4500

Posted 18 сентября, 04:55
Published 18 сентября, 04:55
Modified 18 сентября, 04:57
Updated 18 сентября, 04:57
Сибирячка представилась Дариной. Ей 23 года и она желает потерять свою девственность, но не бесплатно. За интимную услугу она готова получить 4 тысячи долларов или 409 тысяч рублей.
Жительница Новосибирска готова пообщаться с потенциальным клиентом как онлайн, так и в жизни, а если мужчина того не желает, то поехать сразу в отель. Романтических отношений она не ищет.
Свою девственность продавала и мусульманка в хиджабе. Таджичка просила за лишение ее невинности 20 тысяч долларов.