atas.info
ГлавноеВсе новости
atas.info
ГлавноеВсе новости

Posted 18 сентября, 04:55

Published 18 сентября, 04:55

Modified 18 сентября, 04:57

Updated 18 сентября, 04:57

Девушка готова отдаться незнакомцу

Невинная девушка из Новосибирска продает свою девственность за $4500

18 сентября 2024, 04:55
Фото: Изображение Midjourney
Девушка готова отдаться незнакомцу
В Новосибирске девушка выставила на продажу свою невинность, объявление опубликовано на одном из бесплатных сайтов.

Сибирячка представилась Дариной. Ей 23 года и она желает потерять свою девственность, но не бесплатно. За интимную услугу она готова получить 4 тысячи долларов или 409 тысяч рублей.

Жительница Новосибирска готова пообщаться с потенциальным клиентом как онлайн, так и в жизни, а если мужчина того не желает, то поехать сразу в отель. Романтических отношений она не ищет.

Фото: открытый источник

Свою девственность продавала и мусульманка в хиджабе. Таджичка просила за лишение ее невинности 20 тысяч долларов.

18-летняя девушка из Новосибирска продает девственность за 15 тысяч долларов
Узнать подробнее
Читайте также:
СМИ: замученную до смерти сектантами новосибирскую девочку лишили девственностиМусульманка в хиджабе продает девственность за 20 тысяч долларов в НовосибирскеНовосибирцы начинают половую жизнь в среднем в 16 лет
#Эмилия Губарева#Общество#Новосибирск#Секс#Девственность#18+
Подпишитесь
Популярное