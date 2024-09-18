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Posted 18 сентября, 05:05

Published 18 сентября, 05:05

Modified 18 сентября, 05:07

Updated 18 сентября, 05:07

Вакцинация идет полным ходом

Новая вакцина от опасного заболевания — кого уколят первым

18 сентября 2024, 05:05
Фото: 1MI
Вакцинация идет полным ходом

Ученые из Новосибирска разработали новую вакцину от гриппа

Обновленную вакцину против гриппа анонсировал Роспотребнадзор: ее создали в Новосибирске.

Создавали вакцину в центре «Вектор», что в поселке Кольцово. Она получила название «Вектор Вак Квадри».

Препарат не содержит куриных эмбрионов, что является важным решением современности, рассказала глава Роспотребнадзора Анна Попова. Вакцину рассчитывают получить в ближайшее время. В первую очередь вакцинировать будут детей, людей с ослабленным иммунитетом и лиц, которые, с учетом занятости, постоянно находятся в обществе.

В регионе продолжается вакцинация против гриппа. Дефицита не имеется. В НСО уже поступило более 822 тысячи антигриппозных препаратов.

Также по России гуляет «любовный вирус» — разновидность омикрона. Им также болеют люди.

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#Эмилия Губарева#Новосибирск#Новосибирская область#Вакцина#Грипп#Вакцинация#Вирус#Кольцово
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