Новая вакцина от опасного заболевания — кого уколят первым

Posted 18 сентября, 05:05
Published 18 сентября, 05:05
Modified 18 сентября, 05:07
Updated 18 сентября, 05:07
Создавали вакцину в центре «Вектор», что в поселке Кольцово. Она получила название «Вектор Вак Квадри».
Препарат не содержит куриных эмбрионов, что является важным решением современности, рассказала глава Роспотребнадзора Анна Попова. Вакцину рассчитывают получить в ближайшее время. В первую очередь вакцинировать будут детей, людей с ослабленным иммунитетом и лиц, которые, с учетом занятости, постоянно находятся в обществе.
В регионе продолжается вакцинация против гриппа. Дефицита не имеется. В НСО уже поступило более 822 тысячи антигриппозных препаратов.
Также по России гуляет «любовный вирус» — разновидность омикрона. Им также болеют люди.