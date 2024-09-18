Новая вакцина от опасного заболевания — кого уколят первым

Препарат не содержит куриных эмбрионов, что является важным решением современности, рассказала глава Роспотребнадзора Анна Попова. Вакцину рассчитывают получить в ближайшее время. В первую очередь вакцинировать будут детей, людей с ослабленным иммунитетом и лиц, которые, с учетом занятости, постоянно находятся в обществе.