Опозорившаяся Глюкоза нарушила молчание и сделала заявление

Posted 18 сентября, 10:24
Published 18 сентября, 10:24
Modified 18 сентября, 12:28
Updated 18 сентября, 12:28
В середине июля Глюкоза выступала с концертом на сцене в Красноярске. Она приехала туда в День металлурга, а прослушать ее пришли сотни местных жителей. Певица вышла не в адекватном поведении. Она материлась, трогала себя за гениталии, говорила бессвязные речи и лицо у нее было с неестественными эмоциями. Тогда все фанаты были в шоке от увиденного и скандал разгорелся по всей России.
Наталью Чистякову-Ионову (настоящее имя звезды), обвинили в употреблении алкоголя и наркотиков. Однако сама певица публично заявила, что это последствия приема антидепрессантов. У нее умерла бабушка и пережить потерю она самостоятельно не смогла, поэтому обратилась к специалистам, выписавших ей лекарства. На концерте люди якобы видели именно их побочные последствия.
С тех пор Глюкоза перестала выходить на связь с поклонниками, как раньше. Также в соцсетях ходили слухи, что артистку сдали в рехаб, где бы ей оказали квалифицированную помощь от зависимости. Однако эту информацию опровергали.
Спустя два месяца затишься она призналась, что с головой ушла в творчество. Знаменитость объявила, что ее слушателей ждет что-то новое. Все секреты Наталья не раскрыла, но народ заинтриговала. Это «что-то» произойдет 27 сентября. В комментариях многие уверены, что в эту дату выйдет либо новый трек, либо целый альбом, над которым работала звезда.
После громкого скандала у нее появились проблемы и с бывшим продюсером Максимом Фадеевым. Более 17 лет назад артистка выкупила у него права на псевдоним и использование 20 песен. В прошлом году продюсер нашел зацепку в законе, который запрещал бы выступать Наталье на телеэкранах. Когда Глюкоза опозорилась в Красноярске, то Фадеев пригрозил ей судом и объявил, что готовит перезапуск проекта «Глюкоза», но уже без самой певицы.