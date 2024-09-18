Опозорившаяся Глюкоза нарушила молчание и сделала заявление

После громкого скандала у нее появились проблемы и с бывшим продюсером Максимом Фадеевым. Более 17 лет назад артистка выкупила у него права на псевдоним и использование 20 песен. В прошлом году продюсер нашел зацепку в законе, который запрещал бы выступать Наталье на телеэкранах. Когда Глюкоза опозорилась в Красноярске, то Фадеев пригрозил ей судом и объявил, что готовит перезапуск проекта «Глюкоза», но уже без самой певицы.