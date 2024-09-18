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Posted 18 сентября, 04:36

Published 18 сентября, 04:36

Modified 18 сентября, 04:38

Updated 18 сентября, 04:38

В сумке нашли много денег

Пассажир хотел вывезти из Новосибирска в Стамбул крупную сумму — его остановили

18 сентября 2024, 04:36
Фото: atas.info
В сумке нашли много денег
В Новосибирске на таможне остановили пассажира с крупной суммой, подробности дали в Сибирском таможенном управлении.

Инцидент произошел в аэропорту Толмачево. Пассажир прошел по «зеленому коридору», который означал, что у него не было вещей, подлежащих декларированию. Мужчина, которому 29 лет, собирался лететь в Стамбул.

В багаже сибиряка собака по кличке Бьерн учуяла крупную сумму денег. Вместе с кинологом сумку пассажира раскрыли и нашли там полмиллиона рублей и 9 тысяч долларов. Эти деньги подлежали декларированию, так как превышали 10 тысяч долларов.

Валюту мужчина вез в Турцию с целью потратить на одежду, которую он бы продавал в России. О данном законе он не знал. Было возбуждено дело. Незаконные деньги изъяли — это полмиллиона рублей. Решение по ним примет суд.

Другой пассажир купил почти 100 кг автозапчастей в Дубае и попытался провезти их в Новосибирск.

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#Эмилия Губарева#Транспорт#Новосибирск#Аэропорт#Толмачево#Деньги#Турция#Таможня#Пассажиры#Сибирское таможенное управление
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