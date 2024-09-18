Пенсии повысят с 1 октября — кого ждет прибавка

Posted 18 сентября, 06:00
Published 18 сентября, 06:00
Modified 18 сентября, 06:02
Updated 18 сентября, 06:02
Рост выплат затронет военных пенсионеров. Также станут больше получать бывшие сотрудники силовых структур (ФСБ, МВД, СК, Росгвардия, ФСИН, пограничники, другие). Индексация составит 5,1%.
Помимо этого, проиндексируют выплаты тем, кому в сентябре-2024 исполнилось 80 лет и пенсионерам-инвалидам I группы.
Если в семье у пенсионеров появились нетрудоспособные родственники, за каждого ежемесячно будут выплачивать 2,5 тысячи рублей.
В 2025 году пенсии поднимут неработающим пенсионерам, причем дважды.
Ранее мы рассказывали, переведут ли пенсионеров на цифровой рубль.