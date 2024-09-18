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Posted 18 сентября, 06:00

Published 18 сентября, 06:00

Modified 18 сентября, 06:02

Updated 18 сентября, 06:02

С 1 октября повысят пенсии в Новосибирске

Пенсии повысят с 1 октября — кого ждет прибавка

18 сентября 2024, 06:00
Фото: Алина Гурицкая. atas.info

С 1 октября повысят пенсии в Новосибирске

С 1 октября произойдет очередное повышение пенсионных выплат, разбираемся, кто будет получать больше.

Рост выплат затронет военных пенсионеров. Также станут больше получать бывшие сотрудники силовых структур (ФСБ, МВД, СК, Росгвардия, ФСИН, пограничники, другие). Индексация составит 5,1%.

Помимо этого, проиндексируют выплаты тем, кому в сентябре-2024 исполнилось 80 лет и пенсионерам-инвалидам I группы.

Если в семье у пенсионеров появились нетрудоспособные родственники, за каждого ежемесячно будут выплачивать 2,5 тысячи рублей.

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В 2025 году пенсии поднимут неработающим пенсионерам, причем дважды.

Ранее мы рассказывали, переведут ли пенсионеров на цифровой рубль.

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#Алёна Рогонова#Экономика#Новосибирск#Пенсии#Пенсионеры
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