Птичий грипп и лихорадка Западного Нила: новые вирусы пришли в РФ с первыми холодами

В России наблюдаются повальные случаи заражения птичьим гриппом в поголовьях домашней птицы. В Роспотребнадзоре опасаются распространения вируса среди людей. Медики все чаще сообщают о случаях передачи заболевания от птиц к другим животным и людям, особенно тем, кто трудится на птичьих фермах.