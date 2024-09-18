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Posted 18 сентября, 05:46

Published 18 сентября, 05:46

Modified 18 сентября, 05:47

Updated 18 сентября, 05:47

Птичий грипп и лихорадка Западного Нила: новые вирусы пришли в РФ с первыми холодами

Птичий грипп и лихорадка Западного Нила: новые вирусы пришли в РФ с первыми холодами

18 сентября 2024, 05:46
Фото: Изображение Midjourney
Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор) предупреждает о растущем числе случаев заражения лихорадкой Западного Нила и о внушительных рисках заражения птичьим гриппом в России.

Как сообщает newia.ru, сведения о новых вирусных заболеваниях, которые в последнее время все больше на слуху, в нашем материале.

Лихорадка Западного Нила

К 1 сентября в России было зафиксировано несколько случаев заражения лихорадкой Западного Нила. Заболевание распространилось более чем в 20 субъектах РФ. Подробной статистики Роспотребнадзор не приводит, но заявляет, что порог заболеваемости превышен на 13%.

Существует версия, что распространение болезни даже в средней полосе и северных широтах вызвано глобальным потеплением. Африканская инфекция переносится комарами, популяция которых значительно увеличилась в период несвойственного для России жаркого лета.

Максимальный рост заболеваемости лихорадкой Западного Нила традиционно наблюдается в конце лета — начале осени. Обычно болезнь протекает почти так же, как обычный грипп, но в некоторых случаях развиваются опасные для здоровья осложнения — менингит, энцефалит, менингоэнцефалит.

Особенно тяжело заболевание переносят пожилые пациенты и граждане с хроническими болезнями.

Птичий грипп

В России наблюдаются повальные случаи заражения птичьим гриппом в поголовьях домашней птицы. В Роспотребнадзоре опасаются распространения вируса среди людей. Медики все чаще сообщают о случаях передачи заболевания от птиц к другим животным и людям, особенно тем, кто трудится на птичьих фермах.

Птичий грипп обычно протекает так же, как обычный грипп, но в ряде случаев возможны следующие осложнения:

  • расстройства ЖКТ;
  • воспаление легких;
  • одышка и дыхательная недостаточность;
  • спазмы в грудной клетке;
  • изменения в поведении;
  • кровотечения из десен и носа.

Доктора напоминают, что птичий грипп достаточно опасен для здоровья, и призывают вакцинироваться, тем более что с наступлением осени в ряде субъектов РФ уже начата прививочная кампания.

#Общество#Все материалы авторов
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