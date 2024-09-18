Птичий грипп и лихорадка Западного Нила: новые вирусы пришли в РФ с первыми холодами

Posted 18 сентября, 05:46
Published 18 сентября, 05:46
Modified 18 сентября, 05:47
Updated 18 сентября, 05:47
Как сообщает newia.ru, сведения о новых вирусных заболеваниях, которые в последнее время все больше на слуху, в нашем материале.
К 1 сентября в России было зафиксировано несколько случаев заражения лихорадкой Западного Нила. Заболевание распространилось более чем в 20 субъектах РФ. Подробной статистики Роспотребнадзор не приводит, но заявляет, что порог заболеваемости превышен на 13%.
Существует версия, что распространение болезни даже в средней полосе и северных широтах вызвано глобальным потеплением. Африканская инфекция переносится комарами, популяция которых значительно увеличилась в период несвойственного для России жаркого лета.
Максимальный рост заболеваемости лихорадкой Западного Нила традиционно наблюдается в конце лета — начале осени. Обычно болезнь протекает почти так же, как обычный грипп, но в некоторых случаях развиваются опасные для здоровья осложнения — менингит, энцефалит, менингоэнцефалит.
Особенно тяжело заболевание переносят пожилые пациенты и граждане с хроническими болезнями.
В России наблюдаются повальные случаи заражения птичьим гриппом в поголовьях домашней птицы. В Роспотребнадзоре опасаются распространения вируса среди людей. Медики все чаще сообщают о случаях передачи заболевания от птиц к другим животным и людям, особенно тем, кто трудится на птичьих фермах.
Птичий грипп обычно протекает так же, как обычный грипп, но в ряде случаев возможны следующие осложнения:
Доктора напоминают, что птичий грипп достаточно опасен для здоровья, и призывают вакцинироваться, тем более что с наступлением осени в ряде субъектов РФ уже начата прививочная кампания.