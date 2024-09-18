Путешественница сравнила жизнь в Китае и Новосибирске — что ее возмутило

В Китае рано темнеет — уже в полседьмого на улице ночь. Многие парки и музеи работают до 16-17 часов. Интересных мест огромное количество, но посетить всё просто невозможно. Мы побывали в зоопарке, который уступает новосибирскому по размеру, но в нём есть жирафы, слоны и панды, которых в Новосибирске нет.