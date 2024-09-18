Путешественница сравнила жизнь в Китае и Новосибирске — что ее возмутило

Posted 18 сентября, 05:36
Published 18 сентября, 05:36
Modified 18 сентября, 05:38
Updated 18 сентября, 05:38
Одной из первых оказалась необычная мясная лавка: на прилавках — свиная кожа, свёрнутая в рулоны, и мозги.
Китайцы — лихие водители
С первых минут пребывания в Китае девушку удивило, как стремительно и беспечно здесь водят машины. Уже по дороге из аэропорта в гостиницу она не могла избавиться от мысли: «Дожить бы до конца этой поездки». Все носятся на высокой скорости, к которой непросто привыкнуть.
Непривычно было еще и потому, что большинство автомобилей здесь на электродвигателе. Это вызывает у неподготовленного пассажира недомогание: без привычного звука мотора и вибрации мозг не осознаёт, что ты находишься в движущейся машине. Многих тошнит, а некоторые заранее запасаются таблетками от укачивания.
Как путешественница позже узнала, в электромобилях действительно часто возникает проблема с укачиванием, даже у животных. Производители уже ищут решение: например, Honda корректирует настройки двигателя, чтобы имитировать привычное ощущение от движения, а Hyundai добавляет искусственные звуки мотора.
Еще одна особенность — парковка прямо на тротуарах. В отличие от России, это совершенно обычное явление, и эвакуаторы на это не реагируют.
Маникюр не в почёте
В Китае очень редко встретишь женщин с маникюром или гель-лаком. Многие приезжают без покрытия, так как жара и влажность быстро портят ногти. Путешественница убедилась в этом лично. Также ходят слухи о нестерилизованных инструментах, из-за чего многие избегают маникюра.
Китай — зелёная страна
Китай поразил своей ухоженностью: везде цветы, клумбы, кустарники и аккуратные газоны. Даже вдоль дорог — вазы с яркими розами. Кажется, что здесь нет типичных деревень или пригородов — города будто сливаются друг с другом. Архитектура тоже интересная: много зданий с арками посередине. В отличие от российских «каменных джунглей», китайские города кажутся более стильными.
Что еще удивило жительницу Новосибирска — на улицах почти нет машин и людей. Хотя в Ханчжоу живут 12 миллионов человек, пробки за два месяца она встретила лишь пару раз. Для сравнения, в Новосибирске с его полутора миллионами — постоянные заторы.
Цены — приятный сюрприз
Магазины в Китае тоже поразили. Множество привычных продуктов не найти: литровое молоко и хлеб доступны только в крупных супермаркетах. В небольших магазинах у дома — только сладкие булочки и молоко в маленьких бутылках. Творог, сметану и майонез жительница Новосибирска ни разу не встретила. Самым дорогим оказался оливковое масло за 325 рублей, а остальное — намного дешевле.
С техникой ситуация схожая. Bluetooth-наушники, которые в России стоят 800-900 рублей, на Taobao обошлись в 250. Местные покупают почти всё на этом сайте, а доставка происходит прямо к двери. Одежда здесь тоже дешёвая, но часто не очень качественная, поэтому перед покупкой нужно внимательно изучать отзывы с фото.
Европейская еда — редкость
Мать с дочкой часто брали пиццу, но местная сильно отличалась от привычной — она была на сладком тесте. Если хочется нормальной европейской еды, лучше идти в сети, вроде Pizza Hut. Даже в KFC или McDonald’s стоит быть осторожным: мясо в бургерах будет острым, даже если заказали без специй.
Кофе тут найти трудно. Кофейни есть только в крупных торговых центрах, но за углом купить латте с собой почти невозможно. Это связано с тем, что культура кофеен здесь только начинает развиваться.
Неожиданные мелочи
Многие товары удивляют своей упаковкой: сосиски продаются поштучно, яйца — в вакуумной упаковке. Кроме того, даже в туристических кафе не предлагают вилки. В Китае везде едят палочками, и отсутствие привычных приборов в ресторанах стало для меня сюрпризом.
Местная кухня показалась мне однообразной: рис и лапша в разных вариациях. А мясные отделы могут шокировать — свиные мозги, копыта и кожа в рулонах выглядели совсем неаппетитно.
Китай — страна контрастов
В Китае рано темнеет — уже в полседьмого на улице ночь. Многие парки и музеи работают до 16-17 часов. Интересных мест огромное количество, но посетить всё просто невозможно. Мы побывали в зоопарке, который уступает новосибирскому по размеру, но в нём есть жирафы, слоны и панды, которых в Новосибирске нет.
Музеи здесь бесплатные, а в аквапарках и на пляжах всегда дежурят спасатели — по одному на каждые 10 метров. В общественном транспорте никто не уступает место, даже если вы с ребёнком, что было неожиданно.
Китайцы много работают: не редкость увидеть спящих сотрудников прямо на полу. Наши соседи возвращались домой поздно ночью и уходили рано утром.
Китай, несмотря на сходства с другими странами Азии, обладает уникальной атмосферой, которая запомнится надолго.