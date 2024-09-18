«Родила в полнолуние»: телезвезда Анна Хилькевич в третий раз стала мамой

Анна Хилькевич не раз публично признавалась, что ей трудно воспитывать детей. Девочки ругаются между собой, делят родителей, а старшая Арианна обладает сильным характером. Сейчас ребенок показывает свою личность, не хочет сниматься в видео матери и всегда все делает по-своему. А вот с младшей дочкой гораздо легче. Ее актриса часто снимает на видео и всячески выделяет на фоне Арианны, считают подписчики.