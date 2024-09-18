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Posted 18 сентября, 10:02

Published 18 сентября, 10:02

Modified 18 сентября, 10:08

Updated 18 сентября, 10:08

Актриса стала мамой

«Родила в полнолуние»: телезвезда Анна Хилькевич в третий раз стала мамой

18 сентября 2024, 10:02
Фото: соцсети
Актриса стала мамой
Знаменитая актриса Анна Хилькевич снова стала матерью: рассказываем, кто родился у супругов и почему телеведущая назвала роды «интересными».

Многодетной матерью стала звезда сериала «Универ. Новая общага». У Анны Хилькевич и ее мужа Артура Мартиросяна родилась дочка. Это третья девочка в семье актрисы. Утром 18 сентября ведущая поделилась снимками с подписчиками, обрадовав их новостью о рождении малышки. На фото мама лежит на кровати и держит новорожденную, а рядом с ними стоит супруг, который не мог сдержать эмоции. Роды проходили вечером 17 сентября. Девочка родилась здоровой, она весит 3,8 кг.

Дочка появилась на свет в полнолуниеДочка появилась на свет в полнолуние
Дочка появилась на свет в полнолуние. Фото: соцсети актрисы
«В этот день, когда над нашей планетой воцарилось полнолуние, а завтра случится лунное затмение, у нас родилась наша малютка. Роды были „интересные“, очень. Но самое главное — что всё закончилось хорошо», — поделилась Анна с подписчиками.

Сейчас мать планирует отдохнуть и насладиться ребенком, «в новой форме ее жизни». Сами роды она назвала «увлекательным путешествием» и снова сделала акцент на полнолунии.

Вся семья ждала пополненияВся семья ждала пополнения
Вся семья ждала пополнения. Фото: соцсети

У Анны уже есть 8-летняя дочь Арианна и 6-летняя Анна-Мария, имя которой она впоследствии поменяла, объяснив это тем, что все имена в их семье начинаются на букву А, но дома младшую будут называть Машенькой.

Сама Хилькевич вела активный образ жизни в свою беременность. Она до последнего работала. Доносила ребенка женщина до 41-й недели. Актриса буквально жаждала родить и даже станцевала тверк на публике. Звезда каждый день писала в соцсетях на вопрос «Как дела?», что «Пока не родила».

Видео: соцсети.

Анна Хилькевич не раз публично признавалась, что ей трудно воспитывать детей. Девочки ругаются между собой, делят родителей, а старшая Арианна обладает сильным характером. Сейчас ребенок показывает свою личность, не хочет сниматься в видео матери и всегда все делает по-своему. А вот с младшей дочкой гораздо легче. Ее актриса часто снимает на видео и всячески выделяет на фоне Арианны, считают подписчики.

Также теледиве долгое время не везло с нянями. Однажды она уволила свою помощницу со скандалом. Работница подвергла опасности жизнь ее дочери. Еще одно громкое расставание с няней случилось из-за обмана, когда та внезапно уехала в другой город, сорвав все планы Анны.

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