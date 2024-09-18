«Родила в полнолуние»: телезвезда Анна Хилькевич в третий раз стала мамой

Posted 18 сентября, 10:02
Published 18 сентября, 10:02
Modified 18 сентября, 10:08
Updated 18 сентября, 10:08
Многодетной матерью стала звезда сериала «Универ. Новая общага». У Анны Хилькевич и ее мужа Артура Мартиросяна родилась дочка. Это третья девочка в семье актрисы. Утром 18 сентября ведущая поделилась снимками с подписчиками, обрадовав их новостью о рождении малышки. На фото мама лежит на кровати и держит новорожденную, а рядом с ними стоит супруг, который не мог сдержать эмоции. Роды проходили вечером 17 сентября. Девочка родилась здоровой, она весит 3,8 кг.
«В этот день, когда над нашей планетой воцарилось полнолуние, а завтра случится лунное затмение, у нас родилась наша малютка. Роды были „интересные“, очень. Но самое главное — что всё закончилось хорошо», — поделилась Анна с подписчиками.
Сейчас мать планирует отдохнуть и насладиться ребенком, «в новой форме ее жизни». Сами роды она назвала «увлекательным путешествием» и снова сделала акцент на полнолунии.
У Анны уже есть 8-летняя дочь Арианна и 6-летняя Анна-Мария, имя которой она впоследствии поменяла, объяснив это тем, что все имена в их семье начинаются на букву А, но дома младшую будут называть Машенькой.
Сама Хилькевич вела активный образ жизни в свою беременность. Она до последнего работала. Доносила ребенка женщина до 41-й недели. Актриса буквально жаждала родить и даже станцевала тверк на публике. Звезда каждый день писала в соцсетях на вопрос «Как дела?», что «Пока не родила».
Анна Хилькевич не раз публично признавалась, что ей трудно воспитывать детей. Девочки ругаются между собой, делят родителей, а старшая Арианна обладает сильным характером. Сейчас ребенок показывает свою личность, не хочет сниматься в видео матери и всегда все делает по-своему. А вот с младшей дочкой гораздо легче. Ее актриса часто снимает на видео и всячески выделяет на фоне Арианны, считают подписчики.
Также теледиве долгое время не везло с нянями. Однажды она уволила свою помощницу со скандалом. Работница подвергла опасности жизнь ее дочери. Еще одно громкое расставание с няней случилось из-за обмана, когда та внезапно уехала в другой город, сорвав все планы Анны.