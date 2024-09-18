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Posted 18 сентября, 12:24

Published 18 сентября, 12:24

Modified 18 сентября, 12:24

Updated 18 сентября, 12:24

Россельхозбанк расширяет сеть офисов по продаже слитков из драгоценных металлов

Россельхозбанк расширяет сеть офисов по продаже слитков из драгоценных металлов

18 сентября 2024, 12:24
Фото: пресс-служба Россельхозбанка
Реклама. АО «Россельхозбанк». erid: LjN8KWsK1
В Новосибирске Россельхозбанк увеличил количество офисов, где можно приобрести слитки из золота и серебра высшей пробы.

Золото и серебро — это защита сбережений от девальвации с расчетом на рост их стоимости. Кроме того, слиток может стать достойным подарком деловым партнерам.

Приобрести золотые слитки можно от одного грамма до одного килограмма, а также серебряные весом сто грамм и один килограмм.

Операции купли-продажи осуществляются на основании котировок, меняющихся в зависимости от конъюнктуры рынка драгметаллов. Возможно установление индивидуальных котировок по слиткам общей массой от одного килограмма золота и от пятидесяти килограмм серебра. При необходимости нужное количество и ассортимент слитков может быть доставлен под заказ в кратчайшие сроки.

При совершении сделки банк выдает документы, подтверждающие происхождение и количество драгоценного металла. Каждый слиток имеет свой индивидуальный номер.

Слитки из драгоценных металлов можно приобрести в Новосибирске на ул. Фабричная, 13, ул. Блюхера, 19 и ул. Гоголя, 34.

Фото: пресс-служба Россельхозбанка

Узнать о наличии слитков, забронировать необходимую единицу или сделать предзаказ можно на специализированном маркетплейсе Россельхозбанка по адресу https://coins.rshb.ru/.

Для получения дополнительной информации и консультаций, можно связаться со службой поддержки клиентов по телефону +7 383 290-15-88 (доб. 1072 или 1387).

АО «Россельхозбанк» — основа национальной кредитно-финансовой системы обслуживания агропромышленного комплекса России. Банк создан в 2000 году и сегодня является ключевым кредитором АПК страны, входит в число самых крупных и устойчивых банков страны по размеру активов и капитала, а также в число лидеров рейтинга надежности крупнейших российских банков.

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