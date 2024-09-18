Россельхозбанк расширяет сеть офисов по продаже слитков из драгоценных металлов

Posted 18 сентября, 12:24
Published 18 сентября, 12:24
Modified 18 сентября, 12:24
Updated 18 сентября, 12:24
Золото и серебро — это защита сбережений от девальвации с расчетом на рост их стоимости. Кроме того, слиток может стать достойным подарком деловым партнерам.
Приобрести золотые слитки можно от одного грамма до одного килограмма, а также серебряные весом сто грамм и один килограмм.
Операции купли-продажи осуществляются на основании котировок, меняющихся в зависимости от конъюнктуры рынка драгметаллов. Возможно установление индивидуальных котировок по слиткам общей массой от одного килограмма золота и от пятидесяти килограмм серебра. При необходимости нужное количество и ассортимент слитков может быть доставлен под заказ в кратчайшие сроки.
При совершении сделки банк выдает документы, подтверждающие происхождение и количество драгоценного металла. Каждый слиток имеет свой индивидуальный номер.
Слитки из драгоценных металлов можно приобрести в Новосибирске на ул. Фабричная, 13, ул. Блюхера, 19 и ул. Гоголя, 34.
Узнать о наличии слитков, забронировать необходимую единицу или сделать предзаказ можно на специализированном маркетплейсе Россельхозбанка по адресу https://coins.rshb.ru/.
Для получения дополнительной информации и консультаций, можно связаться со службой поддержки клиентов по телефону +7 383 290-15-88 (доб. 1072 или 1387).
АО «Россельхозбанк» — основа национальной кредитно-финансовой системы обслуживания агропромышленного комплекса России. Банк создан в 2000 году и сегодня является ключевым кредитором АПК страны, входит в число самых крупных и устойчивых банков страны по размеру активов и капитала, а также в число лидеров рейтинга надежности крупнейших российских банков.