Россельхозбанк расширяет сеть офисов по продаже слитков из драгоценных металлов

Операции купли-продажи осуществляются на основании котировок, меняющихся в зависимости от конъюнктуры рынка драгметаллов. Возможно установление индивидуальных котировок по слиткам общей массой от одного килограмма золота и от пятидесяти килограмм серебра. При необходимости нужное количество и ассортимент слитков может быть доставлен под заказ в кратчайшие сроки.