Ростовчанка, родившая после аборта, отсудила у клиник 470 тысяч рублей

Posted 18 сентября, 10:45
Published 18 сентября, 10:45
Modified 20 сентября, 10:39
Updated 20 сентября, 10:39
Ростовчанка Валентина П. стала участницей вопиющего случая медицинской халатности, который обернулся для нее не только моральным потрясением, но и сложным процессом отстаивания своих прав в суде. После того, как УЗИ диагностировало замершую беременность, Валентине был назначен вакуумный аборт. Однако после процедуры она почувствовала себя крайне плохо, а повторное обследование показало развивающуюся беременность на позднем сроке. В итоге, в ноябре 2023 года у Валентины родился сын, пишет ИА RuNews24.ru.
Суд удовлетворил иск Валентины, присудив клиникам компенсацию в размере 470 тысяч рублей. Однако юрист по медицинскому праву Алексей Пешков, представляющий интересы Валентины, считает сумму недостаточной. «Суд не в полной мере учёл переживания истца в связи с необходимостью родов, вынашивания ребенка, послеродового периода и тревог за здоровье ребенка после лечения антибиотиками», — уточнил Алексей Пешков.
Валентина П. не считает присужденную сумму справедливой и намерена оспаривать решение суда в кассационной инстанции. Она считает, что компенсация должна включать в себя не только материальный ущерб, но и моральные страдания, которые она пережила из-за ошибки медиков.