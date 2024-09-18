Ростовчанка, родившая после аборта, отсудила у клиник 470 тысяч рублей

Ростовчанка Валентина П. стала участницей вопиющего случая медицинской халатности, который обернулся для нее не только моральным потрясением, но и сложным процессом отстаивания своих прав в суде. После того, как УЗИ диагностировало замершую беременность, Валентине был назначен вакуумный аборт. Однако после процедуры она почувствовала себя крайне плохо, а повторное обследование показало развивающуюся беременность на позднем сроке. В итоге, в ноябре 2023 года у Валентины родился сын, пишет ИА RuNews24.ru.