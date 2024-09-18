С 18 сентября тепло начинает поступать в жилые дома Новосибирска

На подготовку теплосетей к предстоящему отопительному сезону выделили свыше 6 млрд рублей, из них 1 млрд рублей — на Ленинский и Кировский районы. Учитывая январскую крупную аварию, в левобережной части города заменили наибольший объем теплосетей — всего 21 км на 24 участках. На трубопроводах левобережья Новосибирская теплосетевая компания впервые масштабно использовала роботов для более точной внутритрубной диагностики. Всего в 2024 году с учетом модернизации, строительства, капитального и текущего ремонтов НТСК меняет более 70 км тепловых сетей — на 25% больше, чем годом ранее.