С 18 сентября тепло начинает поступать в жилые дома Новосибирска

Posted 18 сентября, 12:08
Published 18 сентября, 12:08
Modified 18 сентября, 12:10
Updated 18 сентября, 12:10
С 18 сентября стартует теплоснабжение жилых кварталов города.
«Завтра должно быть завершено подключение к теплоснабжению всех объектов социальной сферы — детских садов, школ, лечебных учреждений, вузов. Следующий этап — жилые дома, тепло в которые начинают давать уже сегодня. Необходимо взять на контроль все объекты, где по каким-либо причинам произошёл сбой. От слаженных действий районных администраций, ресурсоснабжающих организаций, профильных структур, управляющих компаний зависит качество жизни горожан», — подчеркнул мэр Максим Кудрявцев на заседании Городского штаба по прохождению отопительного периода.
С 16 сентября теплоснабжающие организации приступили к развороту отопительной системы, увеличению циркуляции в сетях. На первом этапе — с 16 по 19 сентября — теплом обеспечиваются все социальные объекты, около 100 из них подключили ещё на прошлой неделе по индивидуальным заявкам. Сегодня начинается теплоснабжение жилых домов. Предусмотрено четыре этапа, каждый — по три дня.
Завершающийся ремонт теплосетей, по мнению специалистов, не повлияет на график разворота отопительной системы и обеспечение теплом потребителей. Четыре городские теплотрассы смонтированы по временной схеме. К 1 ноября все объекты будут обеспечиваться теплом на постоянной основе.
На подготовку теплосетей к предстоящему отопительному сезону выделили свыше 6 млрд рублей, из них 1 млрд рублей — на Ленинский и Кировский районы. Учитывая январскую крупную аварию, в левобережной части города заменили наибольший объем теплосетей — всего 21 км на 24 участках. На трубопроводах левобережья Новосибирская теплосетевая компания впервые масштабно использовала роботов для более точной внутритрубной диагностики. Всего в 2024 году с учетом модернизации, строительства, капитального и текущего ремонтов НТСК меняет более 70 км тепловых сетей — на 25% больше, чем годом ранее.
«С этого дня буду в ежедневном режиме контролировать процесс разворота городской отопительной системы. Важно, чтобы все чётко понимали, куда обращаться, как поступать в той или иной ситуации. Наша задача — обеспечить новосибирцев теплом в соответствии с обозначенными сроками», — заявил мэр Максим Кудрявцев.