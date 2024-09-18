Сибирячка с четырьмя «вышками» стала жертвой альфонса и работает вебкам-моделью

Через какое-то время ее возлюбленный решил заняться бизнесом по продаже подгузников. Но для этого ему потребовалось отремонтировать свой «Мерседес». Деньги он взял у Любови — 300 тысяч. Далее девушка стала регулярно брать кредиты для нужд любимого. Говорит: уж очень его любила. За 1,5 года она насчитала 1,5 млн рублей. При этом свидания любовников были нечастыми, за всё время — меньше 10 встреч, пишет «Прецедент».