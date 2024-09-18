Сибирячка с четырьмя «вышками» стала жертвой альфонса и работает вебкам-моделью

Posted 18 сентября, 06:50
Published 18 сентября, 06:50
Modified 18 сентября, 06:56
Updated 18 сентября, 06:56
Всё началось в 2021 году, когда Любовь Сулимова приехала в автосервис, чтобы привести в порядок свой автомобиль. Там она встретила Стаса. У пары закрутился роман, жительница Новосибирска быстро стала ему доверять. Как оказалось — зря.
Через какое-то время ее возлюбленный решил заняться бизнесом по продаже подгузников. Но для этого ему потребовалось отремонтировать свой «Мерседес». Деньги он взял у Любови — 300 тысяч. Далее девушка стала регулярно брать кредиты для нужд любимого. Говорит: уж очень его любила. За 1,5 года она насчитала 1,5 млн рублей. При этом свидания любовников были нечастыми, за всё время — меньше 10 встреч, пишет «Прецедент».
Когда денег стало не хватать, девушка последовала совету Стаса и пошла в вебкам.
В 2023 году до Любови дошло, что ее используют, она перестала перечислять мужчине деньги. Сейчас девушка требует через суд со Стаса вернуть 1,4 млн рублей (100 тысяч ей удалось выхватить) и написала на него заявление в полицию.
Полиция проводит проверку.
Ранее мы рассказывали историю жительницы Новосибирска, которая боится мести выпавшего с балкона экс-возлюбленного.