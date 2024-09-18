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Posted 18 сентября, 07:05

Published 18 сентября, 07:05

Modified 18 сентября, 07:07

Updated 18 сентября, 07:07

Следователи ищут виновных в гибели 11-летнего мальчика в пожаре под Новосибирском

Следователи ищут виновных в гибели 11-летнего мальчика в пожаре под Новосибирском

18 сентября 2024, 07:05
Фото: пресс-служба ГУ МЧС по Новосибирской области
Следователи возбудили уголовное дело о причинении смерти по неосторожности, прокуратура контролирует расследование, сообщили в пресс-службе надзорного ведомства.

18 сентября в частном доме в новосибирском Бердске произошел пожар, погиб 11-летний мальчик. СУ СК по Новосибирской области возбудило уголовное дело по ч. 1 ст. 109 УК РФ.

Дом на улице Маяковского — двухэтажный, в нем проживает многодетная семья из шести человек. У супругов четверо детей. Двоих они захватили, когда покидали дом, еще одного — 2-летнего — спасла соседка, но четвертого не удалось. Его без сознания нашли уже спасатели.

По предварительным выводам, причиной пожара стали проблемы с электропроводкой. Точную причину установят позже.

Справка

По ч. 1 ст. 109 УК РФ предусмотрено максимальное наказание в виде лишения свободы до трех лет.

11-летний мальчик погиб при пожаре в доме многодетной семьи
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16 сентября в Линево произошло возгорание, тогда обошлось без жертв. Из дома эвакуировали четверых жителей. Среди них — женщина с 2-летним ребенком и женщина пенсионного возраста.

Также из-за замыкания электропроводки в подъезде пришлось эвакуировать весь многоквартирный дом.

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#Алёна Рогонова#Происшествия#Новосибирск#Пожар
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