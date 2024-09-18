Следователи ищут виновных в гибели 11-летнего мальчика в пожаре под Новосибирском

Дом на улице Маяковского — двухэтажный, в нем проживает многодетная семья из шести человек. У супругов четверо детей. Двоих они захватили, когда покидали дом, еще одного — 2-летнего — спасла соседка, но четвертого не удалось. Его без сознания нашли уже спасатели.