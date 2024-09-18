Следователи ищут виновных в гибели 11-летнего мальчика в пожаре под Новосибирском

Posted 18 сентября, 07:05
Published 18 сентября, 07:05
Modified 18 сентября, 07:07
Updated 18 сентября, 07:07
18 сентября в частном доме в новосибирском Бердске произошел пожар, погиб 11-летний мальчик. СУ СК по Новосибирской области возбудило уголовное дело по ч. 1 ст. 109 УК РФ.
Дом на улице Маяковского — двухэтажный, в нем проживает многодетная семья из шести человек. У супругов четверо детей. Двоих они захватили, когда покидали дом, еще одного — 2-летнего — спасла соседка, но четвертого не удалось. Его без сознания нашли уже спасатели.
По предварительным выводам, причиной пожара стали проблемы с электропроводкой. Точную причину установят позже.
Справка
По ч. 1 ст. 109 УК РФ предусмотрено максимальное наказание в виде лишения свободы до трех лет.
16 сентября в Линево произошло возгорание, тогда обошлось без жертв. Из дома эвакуировали четверых жителей. Среди них — женщина с 2-летним ребенком и женщина пенсионного возраста.
Также из-за замыкания электропроводки в подъезде пришлось эвакуировать весь многоквартирный дом.