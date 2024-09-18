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Posted 18 сентября, 09:53

Published 18 сентября, 09:53

Modified 18 сентября, 09:55

Updated 18 сентября, 09:55

Стали известны подробности гибели 11-летнего школьника в пожаре под Новосибирском

Стали известны подробности гибели 11-летнего школьника в пожаре под Новосибирском

18 сентября 2024, 09:53
Фото: ГУ МЧС по Новосибирской области
18 сентября в новосибирском Бердске в горящем частном доме погиб 11-летний мальчик. Семья была многодетной.

В доме живет семья из шести человек. Погибший мальчик был старшим в семье, ему было 11 лет. Помимо него, у супругов есть сыновья 10-ти и 2-летний сыновья, а также 5-летня девочка.

Утром мать пришла домой после ночной смены и спала, когда загорелось пламя. Ее разбудил один из детей. Они выбежали, а старший сын находился на втором этаже и не сумел выбраться.

Соседка рассказала, что огонь был такой силы, что его высота достигала нескольких метров. Организован сбор средств для пострадавшей семьи, пишет «КП-Новосибирск».

Инцидент случился в частном доме на улице Маяковского.

Основная версия пожара, которую рассматривают следователи, — проблемы с электропроводкой.

Возбуждено уголовное дело о причинении смерти по неосторожности.

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#Алёна Рогонова#Происшествия#Новосибирск#Дети#Пожар
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