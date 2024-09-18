Стали известны подробности гибели 11-летнего школьника в пожаре под Новосибирском

Posted 18 сентября, 09:53
Published 18 сентября, 09:53
Modified 18 сентября, 09:55
Updated 18 сентября, 09:55
В доме живет семья из шести человек. Погибший мальчик был старшим в семье, ему было 11 лет. Помимо него, у супругов есть сыновья 10-ти и 2-летний сыновья, а также 5-летня девочка.
Утром мать пришла домой после ночной смены и спала, когда загорелось пламя. Ее разбудил один из детей. Они выбежали, а старший сын находился на втором этаже и не сумел выбраться.
Соседка рассказала, что огонь был такой силы, что его высота достигала нескольких метров. Организован сбор средств для пострадавшей семьи, пишет «КП-Новосибирск».
Инцидент случился в частном доме на улице Маяковского.
Основная версия пожара, которую рассматривают следователи, — проблемы с электропроводкой.
Возбуждено уголовное дело о причинении смерти по неосторожности.