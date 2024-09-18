Суд поставил точку в деле с продажей снегоплавильной станции в Новосибирске

Posted 18 сентября, 03:56
Published 18 сентября, 03:56
Modified 18 сентября, 03:58
Updated 18 сентября, 03:58
Речь идет о снегоплавильной станции на улице Фадеева. Ее приобретали и строили за более чем 30 млн рублей. Однако муниципалитет решил продать станцию за 4,2 млн рублей.
Стоимость была настолько занижена, что привлекло внимание правоохранителей. Покупатели не сохранили назначение объекта, станция не функционировала, а затем ее частично демонтировали.
Купила объект компания «Строй-Сервис». Весной прокуратура обратилась в суд, чтобы признать сделку незаконной. Суд счел обвинения обоснованными и иск удовлетворил. Решение еще можно обжаловать.
Тем временем мэрия расторгает контракт с подрядчиком ремонта Димитровского моста. Он затягивал сроки.