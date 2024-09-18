atas.info
ГлавноеВсе новости
atas.info
ГлавноеВсе новости

Posted 18 сентября, 03:56

Published 18 сентября, 03:56

Modified 18 сентября, 03:58

Updated 18 сентября, 03:58

Сделка оказалась незаконной

Суд поставил точку в деле с продажей снегоплавильной станции в Новосибирске

18 сентября 2024, 03:56
Фото: 1MI
Сделка оказалась незаконной
Новосибирская мэрия почти за бесплатно отдала снегоплавильную станцию, а сделку в итоге признали незаконной, сообщила прокуратура.

Речь идет о снегоплавильной станции на улице Фадеева. Ее приобретали и строили за более чем 30 млн рублей. Однако муниципалитет решил продать станцию за 4,2 млн рублей.

Стоимость была настолько занижена, что привлекло внимание правоохранителей. Покупатели не сохранили назначение объекта, станция не функционировала, а затем ее частично демонтировали.

Купила объект компания «Строй-Сервис». Весной прокуратура обратилась в суд, чтобы признать сделку незаконной. Суд счел обвинения обоснованными и иск удовлетворил. Решение еще можно обжаловать.

Фото: Прокуратура Новосибирской области

Тем временем мэрия расторгает контракт с подрядчиком ремонта Димитровского моста. Он затягивал сроки.

Из мэрии уволили начальника департамента строительства Новосибирска Кондратьева
Узнать подробнее
Читайте также:
Департамент соцполитики мэрии Новосибирска возглавила новая чиновницаМэрия рассекретила адреса бомбоубежищ в НовосибирскеТретье уголовное дело возбудили в отношении экс-чиновника из мэрии Новосибирска
#Эмилия Губарева#Новосибирск#Суд#Мэрия#Мэрия Новосибирска#Сделка#Судебный процесс
Подпишитесь
Популярное