Суд вынес приговор девушке-детоубийце из Новосибирска — сколько ей дали

Posted 18 сентября, 10:19
Published 18 сентября, 10:19
Modified 18 сентября, 10:21
Updated 18 сентября, 10:21
Суд вынес приговор Алине Водневой. В декабре-2023 она находилась в квартире в Первомайском районе с месячной дочерью. Та плакала. Чтобы «успокоить» дочь, мать взяла ее за ноги и несколько раз ударила о каркас дивана.
Женщину признали виновной в убийстве малолетнего ребенка, находящегося в беспомощном положении.
Девочка получила закрытую черепно-мозговую травму и умерла в больнице. Мать частично признала свою вину. Суд назначил ей 10 лет лишения свободы.
18 сентября в Бердске при пожаре погиб 11-летний ребенок. Он находился на втором этаже частного дома, когда всё произошло. Семья успела покинуть горящий дом, а мальчик — нет.