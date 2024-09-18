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Posted 18 сентября, 10:19

Published 18 сентября, 10:19

Modified 18 сентября, 10:21

Updated 18 сентября, 10:21

Суд вынес приговор девушке-детоубийце из Новосибирска — сколько ей дали

Суд вынес приговор девушке-детоубийце из Новосибирска — сколько ей дали

18 сентября 2024, 10:19
Фото: 1MI
20-летняя Алина Воднева долгое время утверждала, что ее новорожденная дочь поперхнулась, но медицинская экспертиза вскрыла правду.

Суд вынес приговор Алине Водневой. В декабре-2023 она находилась в квартире в Первомайском районе с месячной дочерью. Та плакала. Чтобы «успокоить» дочь, мать взяла ее за ноги и несколько раз ударила о каркас дивана.

Женщину признали виновной в убийстве малолетнего ребенка, находящегося в беспомощном положении.

Девочка получила закрытую черепно-мозговую травму и умерла в больнице. Мать частично признала свою вину. Суд назначил ей 10 лет лишения свободы.

Молодая мать убила новорожденную дочь из-за плача в Новосибирске
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18 сентября в Бердске при пожаре погиб 11-летний ребенок. Он находился на втором этаже частного дома, когда всё произошло. Семья успела покинуть горящий дом, а мальчик — нет.

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