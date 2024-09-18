В Новосибирске начал работу форум, посвященный развитию семейной политики

Форум объединил различные локации города для проведения тематических площадок: Правительство Новосибирской области, региональный Дом общественных организаций, Концертный комплекс им. В. В. Маяковского, Центральный парк, Центр молодежи «Альтаир», Новосибирский государственный университет экономики и управления, Исторический парк «Россия — Моя История». На данных площадках поднимут темы ценностей семьи и общества, развития методов воспитания и образования детей и молодежи, сохранения исторической памяти, защиты традиционных ценностей и многие другие.