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Posted 18 сентября, 01:32

Published 18 сентября, 01:32

Modified 18 сентября, 01:34

Updated 18 сентября, 01:34

Отопление появится в домах

В Новосибирске начали подключать отопление в жилые дома — называем адреса

18 сентября 2024, 01:32
Фото: 1MI
Отопление появится в домах
В Новосибирске стартовал отопительный сезон: называем адреса домов, кому первыми дадут тепло.

С 16 сентября отопление начали постепенно давать в медицинские учреждения, детсады. С 18 сентября батареи станут теплыми в многоквартирных домах. Этапы подключения реализуются постепенно, они продолжатся до конца месяца.

Первыми тепло в дома получат улицы Ватутина, Гусинобродское шоссе, с 21 сентября улицы Блюхера, Ватутина, Сибиряков-Гвардейцев, с 24 числа отопление дадут на улицах Карла Маркса, Восход, Мира, Шамшиных, Советская. С 27 числа начнут подключать улицы Большевистская, Немировича-Данченко, зону у ж/д вокзала.

Фото: СГК

Тем временем в Новосибирске уже выпал первый снег — холодные дни скоро снова сменит тепло.

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#Эмилия Губарева#Новосибирск#Погода#Тепло#Отопление#Отопительный сезон#Жилые дома#СГК#Дома
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