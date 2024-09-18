В Новосибирске начали подключать отопление в жилые дома — называем адреса

Posted 18 сентября, 01:32
Published 18 сентября, 01:32
Modified 18 сентября, 01:34
Updated 18 сентября, 01:34
С 16 сентября отопление начали постепенно давать в медицинские учреждения, детсады. С 18 сентября батареи станут теплыми в многоквартирных домах. Этапы подключения реализуются постепенно, они продолжатся до конца месяца.
Первыми тепло в дома получат улицы Ватутина, Гусинобродское шоссе, с 21 сентября улицы Блюхера, Ватутина, Сибиряков-Гвардейцев, с 24 числа отопление дадут на улицах Карла Маркса, Восход, Мира, Шамшиных, Советская. С 27 числа начнут подключать улицы Большевистская, Немировича-Данченко, зону у ж/д вокзала.