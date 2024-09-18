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Posted 18 сентября, 05:34

Published 18 сентября, 05:34

Modified 18 сентября, 05:36

Updated 18 сентября, 05:36

В Новосибирской области выявлена незаконная вырубка леса

В Новосибирской области выявлена незаконная вырубка леса

18 сентября 2024, 05:34
Фото: 1MI
По результатам проверки прокуратуры возбуждено дело о незаконной вырубке леса, рассказали в пресс-службе надзорного ведомства.

Прокуратура Чистоозерного района провела проверку соблюдения требований по подрезке деревьев в охранных зонах линий электропередач, которая является обязанностью сетевых компаний и местных властей на территории района.

В ходе этой проверки на участке лесного фонда Купинского лесничества Новосибирской области была выявлена незаконная вырубка деревьев.

Материалы проверки, подготовленные прокурором, направлены в органы дознания в соответствии с п. 2 ч. 2 ст. 37 УПК РФ. В результате было возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 260 УК РФ за незаконную вырубку леса в значительном объёме. Прокуратура продолжает контролировать ход и итоги расследования этого дела.

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