В Новосибирской области выявлена незаконная вырубка леса

Материалы проверки, подготовленные прокурором, направлены в органы дознания в соответствии с п. 2 ч. 2 ст. 37 УПК РФ. В результате было возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 260 УК РФ за незаконную вырубку леса в значительном объёме. Прокуратура продолжает контролировать ход и итоги расследования этого дела.