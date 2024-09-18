В Новосибирской области выявлена незаконная вырубка леса

Posted 18 сентября, 05:34
Published 18 сентября, 05:34
Modified 18 сентября, 05:36
Updated 18 сентября, 05:36
Прокуратура Чистоозерного района провела проверку соблюдения требований по подрезке деревьев в охранных зонах линий электропередач, которая является обязанностью сетевых компаний и местных властей на территории района.
В ходе этой проверки на участке лесного фонда Купинского лесничества Новосибирской области была выявлена незаконная вырубка деревьев.
Материалы проверки, подготовленные прокурором, направлены в органы дознания в соответствии с п. 2 ч. 2 ст. 37 УПК РФ. В результате было возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 260 УК РФ за незаконную вырубку леса в значительном объёме. Прокуратура продолжает контролировать ход и итоги расследования этого дела.