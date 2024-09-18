В «Сириусе» IX Всероссийская неделя охраны труда собрала более 150 мероприятий

«Завершилась IX Всероссийская неделя охраны труда. В ней приняли участие около восьми тысяч участников из 89 регионов России и 27 стран ближнего и дальнего зарубежья. Состоялось свыше 150 мероприятий в рамках деловой программы. Это не только традиционные деловые сессии, но и кейс-чемпионаты, финалы отраслевых конкурсов, отраслевые совещания ряда крупнейших корпораций. Основной фокус международной повестки — участие делегатов встречи министров труда и занятости стран-членов БРИКС, а также представителей МАСО и МОТ. Также уже традиционно на ВНОТ мы подвели итоги и наградили победителей и финалистов Всероссийского конкурса профессионального мастерства в сфере социального обслуживания и Всероссийских конкурсов по охране труда», — сообщил глава Минтруда России Антон Котяков.