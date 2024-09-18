Второе дело возбудили в отношении экс-директора ФК «Новосибирск» — в чем его обвиняют

Posted 18 сентября 2024, 07:48
Published 18 сентября 2024, 07:48
Modified 18 сентября 2024, 07:50
Updated 18 сентября 2024, 07:50
В рамках одного делопроизводства с бывшим руководителем фигурируют экс-главбух ФК Татьяна Лошкарева и экс-начальник управления спорта АНО «ФК „Новосибирск“» Константин Кричевский. По версии следствия, все трое похитили 3 млн.
Схема выглядела следующим образом. Перлов заключал фиктивные договоры с ИП на обслуживание футбольного поля. При этом никто ничего не делал, но акты приема-передачи выполненных работ в клубе подписывали. Затем деньги со счетов ИП шли руководству клуба.
Андрей Перлов находится в СИЗО с марта, ему отказывают в смягчении меры пресечения, хотя он обращался за это время за медицинской помощью. Лошкареву посадили под домашний арест, Кричевского отпустили под подписку о невыезде.