Ядовитая гадюка укусила школьницу под Новосибирском

Все произошло несколько дней назад в Северном районе. Как отметила родительница, ее 10-летняя дочь в слезах прибежала с огорода. Девочка кричала от боли и рассказала, что ужалилась об крапиву. Однако при осмотре тела, на ноге школьницы нашли укус.