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Posted 18 сентября, 03:09

Published 18 сентября, 03:09

Modified 18 сентября, 03:11

Updated 18 сентября, 03:11

Змея укусила ребенка

Ядовитая гадюка укусила школьницу под Новосибирском

18 сентября 2024, 03:09
Фото: Изображение Midjourney
Змея укусила ребенка
В Новосибирской области девочку укусила змея, о чем сообщила мать ребенка.

Все произошло несколько дней назад в Северном районе. Как отметила родительница, ее 10-летняя дочь в слезах прибежала с огорода. Девочка кричала от боли и рассказала, что ужалилась об крапиву. Однако при осмотре тела, на ноге школьницы нашли укус.

Отец побежал посмотреть кусты крапивы и увидел ползущую гадюку. Она быстро уползла и убить у него ее не получилось. О произошедшем родители ребенка расказали в социальных сетях. Пострадавшую срочно увезли в больницу. Медик обработал рану, сделал укол и выписал антибиотики.

Сейчас девочке ничего не угрожает. Яд гадюки опасен для человека. Если на укус вовремя не отреагировать, то возможен даже летальный исход.

А вот другой новосибирец дважды подвергся укусу змеи, пока выбрасывал мусор.

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