Ядовитая гадюка укусила школьницу под Новосибирском

Posted 18 сентября, 03:09
Published 18 сентября, 03:09
Modified 18 сентября, 03:11
Updated 18 сентября, 03:11
Все произошло несколько дней назад в Северном районе. Как отметила родительница, ее 10-летняя дочь в слезах прибежала с огорода. Девочка кричала от боли и рассказала, что ужалилась об крапиву. Однако при осмотре тела, на ноге школьницы нашли укус.
Отец побежал посмотреть кусты крапивы и увидел ползущую гадюку. Она быстро уползла и убить у него ее не получилось. О произошедшем родители ребенка расказали в социальных сетях. Пострадавшую срочно увезли в больницу. Медик обработал рану, сделал укол и выписал антибиотики.
Сейчас девочке ничего не угрожает. Яд гадюки опасен для человека. Если на укус вовремя не отреагировать, то возможен даже летальный исход.
А вот другой новосибирец дважды подвергся укусу змеи, пока выбрасывал мусор.