Зафиксирована массовая порча колес об асфальт под Новосибирском — что происходит

Posted 18 сентября, 09:47
Published 18 сентября, 09:47
Modified 18 сентября, 10:12
Updated 18 сентября, 10:12
Старый слой асфальта рабочие срезали около трех недель назад, до сих пор дорога так и стоит, рассказал Atas.info новосибирский блогер Валерий Котельников.
На дороге образовались высокие перепады до 15 см, сами края среза острые, опасно выступают колодцы ливневок. Как итог — автомобилисты терпят убытки.
«Я уже неоднократно наблюдал автомобилистов, стоящими на аварийке с пробитыми колесами, поврежденными дисками и разрушенными элементами подвески. Сегодня ночью случилась очередная авария», — говорит Валерий Котельников.
Ситуацию осложняет отсутствие временных знаков и ограждений.
Ранее мэрия заявила, что контракт с подрядчиком, который взялся ремонтировать Димитровский мост, будет расторгнут. Представителей администрации города не устроили темпы работ и их качество. Ремонт объекта продолжит другая организация.