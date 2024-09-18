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Posted 18 сентября, 09:47

Published 18 сентября, 09:47

Modified 18 сентября, 10:12

Updated 18 сентября, 10:12

Зафиксирована массовая порча колес об асфальт под Новосибирском

Зафиксирована массовая порча колес об асфальт под Новосибирском — что происходит

18 сентября 2024, 09:47
Фото: Валерий Котельников. vk.com/sib_observer

Зафиксирована массовая порча колес об асфальт под Новосибирском

Новосибирские дорожники всё никак не могут начать ремонт покрытия на улице Центральная в новосибирском Краснообске.

Старый слой асфальта рабочие срезали около трех недель назад, до сих пор дорога так и стоит, рассказал Atas.info новосибирский блогер Валерий Котельников.

На дороге образовались высокие перепады до 15 см, сами края среза острые, опасно выступают колодцы ливневок. Как итог — автомобилисты терпят убытки.

«Я уже неоднократно наблюдал автомобилистов, стоящими на аварийке с пробитыми колесами, поврежденными дисками и разрушенными элементами подвески. Сегодня ночью случилась очередная авария», — говорит Валерий Котельников.

Ситуацию осложняет отсутствие временных знаков и ограждений.

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Ранее мэрия заявила, что контракт с подрядчиком, который взялся ремонтировать Димитровский мост, будет расторгнут. Представителей администрации города не устроили темпы работ и их качество. Ремонт объекта продолжит другая организация.

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#Алёна Рогонова#Транспорт#Новосибирск#Дороги
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