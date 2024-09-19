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Posted 19 сентября, 05:38

Published 19 сентября, 05:38

Modified 19 сентября, 05:40

Updated 19 сентября, 05:40

Дни станут теплыми

«Бархатный» сезон устроит погода — когда ждать потепления

19 сентября 2024, 05:38
Фото: Екатерина Боженович. atas.info
Дни станут теплыми

Жителей Новосибирска ждет «бархатный» сезон с потеплением до +20

В Новосибирской области снова наступает бабье лето в сентябре: прогноз составили погодные сервисы.

В столице Сибири снова будет тепло. В шутку горожане прозвали это время «бархатным» сезоном, как в Краснодарском крае. Потепление ожидается до конца недели.

Днем 19 сентября потеплело до +19. Такая погода продержится до воскресенья, 22 сентября. Осадки в виде небольшого дождя могут выпасть на выходных. Такие данные дает «Яндекс. Погода». В ночное время средняя температура воздуха составит максимально +11.

А вот с 23 числа начнется похолодание до +11. Больше теплой погоды в этом месяце не ожидается, а 28 сентября может даже выпасть снег. Все дни станут пасмурными.

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#Эмилия Губарева#Новосибирск#Новосибирская область#Погода#Осень#Тепло#Бабье лето
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