«Бархатный» сезон устроит погода — когда ждать потепления

Posted 19 сентября, 05:38
Published 19 сентября, 05:38
Modified 19 сентября, 05:40
Updated 19 сентября, 05:40
В столице Сибири снова будет тепло. В шутку горожане прозвали это время «бархатным» сезоном, как в Краснодарском крае. Потепление ожидается до конца недели.
Днем 19 сентября потеплело до +19. Такая погода продержится до воскресенья, 22 сентября. Осадки в виде небольшого дождя могут выпасть на выходных. Такие данные дает «Яндекс. Погода». В ночное время средняя температура воздуха составит максимально +11.
А вот с 23 числа начнется похолодание до +11. Больше теплой погоды в этом месяце не ожидается, а 28 сентября может даже выпасть снег. Все дни станут пасмурными.