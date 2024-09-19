Благодаря «Почте России» удалось найти двадцать доноров костного мозга

Posted 19 сентября, 15:49
Published 19 сентября, 15:49
Modified 19 сентября, 15:51
Updated 19 сентября, 15:51
27 000 человек добровольно отправили заявки через «Почту России», желая вступить в регистр. Из них двадцать стали реальными донорами. Для вступления в Национальный РДКМ необходимо заполнить заявку на официальном сайте rdkm.ru. Почта бесплатно доставит наборы для самостоятельного взятия биообразца. Потенциальный донор может без участия медика взять мазок с внутренней стороны обеих щек. После сбора образца его следует отправить в лабораторию в запечатанном конверте вместе с необходимыми документами. Об этом пишет 56orb.
Сотрудничество между «Почтой России» и Национальным регистром доноров костного мозга значительно увеличивает географию донорской базы. Более половины добровольных доноров, присоединившихся благодаря участию почты, проживают в маленьких населенных пунктах. Ранее имели возможность попасть в регистр только те, кто сдавал кровь в лабораториях крупных городов.
Директор по внешним коммуникациям «Почты России» Екатерина Куманина подчеркнула, что проект сегодня охватывает всю страну. Сотрудничество с почтой позволяет увеличить число зарегистрированных, что повышает шансы на выздоровление для многих людей.
Каждый желающий, независимо от места проживания, может присоединиться к проекту. Многие работники почты также вступают в регистр и делятся информацией о такой возможности с родными и друзьями. Екатерина Куманина подчеркнула, что для компании большая честь принимать участие в благородном и значимом проекте.
Увеличение числа добровольцев, присоединившихся к Национальному РДКМ, повышает шансы найти донора для пациентов с заболеваниями крови. Вероятность найти подходящего неродственного донора составляет один к десяти тысячам. Иногда счет идет на недели, а то и на дни.
С начала 2018 года регистр поставил 315 трансплантатов от доноров из России, из них 301 был передан российским пациентам, а четырнадцать — иностранным. Также зарубежные трансплантаты были привезены для ста двадцати жителей России.