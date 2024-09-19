Благодаря «Почте России» удалось найти двадцать доноров костного мозга

27 000 человек добровольно отправили заявки через «Почту России», желая вступить в регистр. Из них двадцать стали реальными донорами. Для вступления в Национальный РДКМ необходимо заполнить заявку на официальном сайте rdkm.ru. Почта бесплатно доставит наборы для самостоятельного взятия биообразца. Потенциальный донор может без участия медика взять мазок с внутренней стороны обеих щек. После сбора образца его следует отправить в лабораторию в запечатанном конверте вместе с необходимыми документами. Об этом пишет 56orb.