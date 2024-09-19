Боец ММА из Новосибирска погиб в перестрелке в офисе Wildberries

Предварительно известно о двух погибших охранников. Один из них когда-то был жителем Новосибирска. Его звали Ислам Эльмурзаев. В прошлом он участвовал в боях ММА. Бакальчук соболезнует родным погибшего сибиряка. Она пообещала от лица компании оказать любую помощь семье.