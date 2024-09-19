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Posted 19 сентября, 01:33

Published 19 сентября, 01:33

Modified 19 сентября, 01:35

Updated 19 сентября, 01:35

Мужчина погиб

Боец ММА из Новосибирска погиб в перестрелке в офисе Wildberries

19 сентября 2024, 01:33
Фото: atas.info
Мужчина погиб
Новосибирец погиб от пули во время перестрелки в офисе Wildberries, сообщила основательница и гендиректор компании.

Шокирующий инцидент случился 18 сентября. В головной офис Wildberries в Москве пришел супруг Татьяны Владислав Бакальчук, которые сейчас разводятся. Вместе с ним пришли еще мужчины — они совершили попытку рейдерского захвата. Сообщалось о восьми пострадавших.

Как выяснилось, первыми их встретили охранники. Завязался конфликт и в сотрудников начали стрелять.

Предварительно известно о двух погибших охранников. Один из них когда-то был жителем Новосибирска. Его звали Ислам Эльмурзаев. В прошлом он участвовал в боях ММА. Бакальчук соболезнует родным погибшего сибиряка. Она пообещала от лица компании оказать любую помощь семье.

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