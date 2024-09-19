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Posted 19 сентября, 10:51

Published 19 сентября, 10:51

Modified 19 сентября, 16:53

Updated 19 сентября, 16:53

Пуговка повзрослела

Больше не «Папина дочка»: как сейчас выглядит знаменитая Пуговка

19 сентября 2024, 10:51
Фото: кадры из сериала «Папины дочки"/СТС
Пуговка повзрослела
Актриса, которая сыграла Пуговку в сериале «Папины дочки» повзрослела и скрылась из мира кино: рассказываем, куда пропала звезда и как она выглядит сейчас.

Пуговка пришла сниматься в «Папины дочки» (12+) в шестилетнем возрасте. Ее роль исполняла Екатерина Старшова. Взяли девочку в сериал случайно. Ее случайно заметили, когда бабушка пришла с внучкой к своей знакомой на телестудию. Ребенок поразила своей харизматичностью и ее позвали сниматься в телекартине.

Роль Пуговки полюбилась всем телезрителям. За ней следили миллионы зрителей и актрису знали все. В школу она пошла уже знаменитым ребенком, к ней подходили на улицах, брали автографы и всячески уделяли внимание как звезде. Слова к сценам девочка учила вместе с бабушкой по ночам, а после закрытия проекта в 2012 году сильно плакала и горевала, так как ее прекрасная глава жизни была закончена. Сама Екатерина Старшова устала от публичности и потом почти нигде не снималась.

Так сейчас выглядит взрослая ПуговкаТак сейчас выглядит взрослая Пуговка
Так сейчас выглядит взрослая Пуговка. Фото: соцсети

Девушка окончила медицинский факультет МГУ, но карьеру связала с фигурным катанием. Она пошла по стопам родителей. Сейчас Пуговка живет не в России, а в Великобритании.

Однако в 2023 году она снова появилась на телеэкранах. Ее позвали в новые «Папины дочки». Как выяснилось, сильно сниматься звезда не желала. После долгих уговоров режиссеров, она все-таки снялась в некоторых сериях. В России она пробыла пару дней.

Сама Пуговка признавалась, что фактически она хотела лишь показать, что уже давно выросла и про ее легендарную роль можно забыть. Девушка хотела, чтобы зрители поняли, как вырос ее персонаж.

Екатерина Старшова действительно ушла от публичности. Она не ведет активно соцсети и даже написала, что «Пуговка из „Папиных дочек“ всё та же, а я уже нет». В новом сезоне «Папиных дочек» ждать Пуговку больше нет смысла.

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