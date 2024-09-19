Больше не «Папина дочка»: как сейчас выглядит знаменитая Пуговка

Роль Пуговки полюбилась всем телезрителям. За ней следили миллионы зрителей и актрису знали все. В школу она пошла уже знаменитым ребенком, к ней подходили на улицах, брали автографы и всячески уделяли внимание как звезде. Слова к сценам девочка учила вместе с бабушкой по ночам, а после закрытия проекта в 2012 году сильно плакала и горевала, так как ее прекрасная глава жизни была закончена. Сама Екатерина Старшова устала от публичности и потом почти нигде не снималась.