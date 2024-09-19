Стало известно, когда откроют движение по Октябрьскому мосту по всей ширине

Напомним, ремонт Октябрьского моста будет идти в два этапа. Сначала — с левого берега по направлению к правому. Этот участок готов на 85%, движение транспорта собираются запустить до конца года. Сейчас здесь работают две компании. Новосибирская «СК Дороги Сибири» (которая также ремонтирует Димитровский мост, с ней контракт мэрия собирается разорвать) и иркутский «Клевер».