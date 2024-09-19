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Posted 19 сентября, 11:58

Published 19 сентября, 11:58

Modified 19 сентября, 12:01

Updated 19 сентября, 12:01

Движение по Октябрьскому мосту в Новосибирске откроют по всей ширине

Стало известно, когда откроют движение по Октябрьскому мосту по всей ширине

19 сентября 2024, 11:58
Фото: Алина Гурицкая. atas.info

Движение по Октябрьскому мосту в Новосибирске откроют по всей ширине

В марте-2024 движение по Октябрьскому мосту из-за начавшегося ремонта ограничили на 7 метров, по 3,5 с каждой стороны, из-за чего стали еще чаще образовываться затруднения и заторы.

Напомним, ремонт Октябрьского моста будет идти в два этапа. Сначала — с левого берега по направлению к правому. Этот участок готов на 85%, движение транспорта собираются запустить до конца года. Сейчас здесь работают две компании. Новосибирская «СК Дороги Сибири» (которая также ремонтирует Димитровский мост, с ней контракт мэрия собирается разорвать) и иркутский «Клевер».

С предыдущим подрядчиком, компанией «СпецТрансСтрой» договор разорвали в конце августа-2024. При этом компания возводила проблемную станцию метро «Спортивная».

Сейчас мэрия принимает выполненные работы — некоторые выполнены должным образом. «СпецТрансСтрой» также разрешили работать на мосту до 25 сентября (отработать выплаченный аванс 400 тысяч рублей). По договору он занимается укладкой асфальта. После этого подрядчик покинет объект.

«Клевер» отвечает за бетонирование, гидроизоляцию, монтаж дренажных систем, перил.

В 2024 году обещают открыть движение по всей ширине Октябрьского моста.

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#Алёна Рогонова#Транспорт#Новосибирск#Октябрьский мост
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