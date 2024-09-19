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Posted 19 сентября, 04:32

Published 19 сентября, 04:32

Modified 19 сентября, 04:34

Updated 19 сентября, 04:34

Двух новосибирских депутатов лишили мандатов из-за родства с главой муниципалите

Двух новосибирских депутатов лишили мандатов — в чем причина

19 сентября 2024, 04:32

Двух новосибирских депутатов лишили мандатов из-за родства с главой муниципалите

В действиях двух депутатов Репьевского сельсовета Тогучинского района прокуратура усмотрела признаки коррупции, сообщили в пресс-службе ведомства.

В ходе проверки выяснилось, что один депутатов — это близкий родственник главы муниципалитета, второй — его свойственник.

Депутаты не поставили в известность надзорные органы о своем родстве с главой. Тем самым они нарушили антикоррупционное законодательство. В итоге с обоих депутатов сняли полномочия из-за утраты доверия.

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Также в Новосибирске оштрафовали двух начальников авиапредприятия, которые придумали схему обмана с участием АН-2. Они решили извлечь выгоду, после того, как микроавтобус врезался в самолет, заявив, что он принадлежит им.

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#Алёна Рогонова#Новосибирск
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