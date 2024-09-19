Двух новосибирских депутатов лишили мандатов — в чем причина

Posted 19 сентября, 04:32
Published 19 сентября, 04:32
Modified 19 сентября, 04:34
Updated 19 сентября, 04:34
В ходе проверки выяснилось, что один депутатов — это близкий родственник главы муниципалитета, второй — его свойственник.
Депутаты не поставили в известность надзорные органы о своем родстве с главой. Тем самым они нарушили антикоррупционное законодательство. В итоге с обоих депутатов сняли полномочия из-за утраты доверия.
Также в Новосибирске оштрафовали двух начальников авиапредприятия, которые придумали схему обмана с участием АН-2. Они решили извлечь выгоду, после того, как микроавтобус врезался в самолет, заявив, что он принадлежит им.