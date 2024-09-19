Эксперты рассказали об изменениях цен на жилье в текущем году

Posted 19 сентября, 05:23
Published 19 сентября, 05:23
Modified 19 сентября, 05:24
Updated 19 сентября, 05:24
С 1 июля текущего года, по завершении действия льготной ипотеки, изменение цен на жилье вошло в число самых обсуждаемых тем. Некоторые риелторы заявляли о скором падении рынка, но в действительности последний сначала продемонстрировал стагнацию, среди прочего — ввиду летнего спада.
По словам Ивана Золотарева, эксперта по недвижимости компании «Этажи» (Москва), для граждан, планирующих взять ипотеку в текущем году, есть ряд рекомендаций.
Специалист выразил сомнения по поводу того, что квартиры упадут в стоимости, по крайней мере в столичном регионе, сообщает NEWIA.
Он убежден, что осенний спрос продержится до января. В 2025 году рынок, скорее всего, поддержит отложенный спрос. Картина окончательно прояснится по результатам 1 и 2 кварталов будущего года.
Рынок «вторички» демонстрирует стабильность цен, при этом владельцы квартир не спешат слишком активно продавать недвижимость. А если паники не возникло, то и на падение цен рассчитывать не стоит.
По поводу удачного момента для покупки квартиры Иван Золотарев иронизирует, что он был «вчера», объясняя рост стоимости жилья ростом инфляции и предрекая повышение цен на квартиры на 20% в год в ближайшие несколько лет.
Определенной категории заемщиков все еще доступна семейная ипотека, но на рынке вторичного жилья ситуация иная. Ключевая ставка регулятора выросла до 19%. Разумеется, со временем она снизится, но при этом цены на жилье вырастут.
Гражданам, планирующим приобрести квартиру для проживания, эксперт рекомендует делать это сразу.
Во времена кризисов недвижимость продается, так как может стать формой сохранения и даже приумножения капитала. Удачными в качестве инвестиции эксперт считает дорогостоящие проекты, в меньшей степени отвечающие на коррективы условий по ипотекам и имеющие рассрочки на выгодных условиях.
Также в качестве вложения капитала специалист рекомендует покупку старой квартиры на вторичном рынке с последующей модернизацией и перепродажей. Помимо этого, можно найти перспективные предложения для сдачи жилья в аренду и покупки жилплощади по семейной ипотеке в строящемся доме с ближайшими сроками сдачи или в недавно сданном доме.