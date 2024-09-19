Эксперты рассказали об изменениях цен на жилье в текущем году

Также в качестве вложения капитала специалист рекомендует покупку старой квартиры на вторичном рынке с последующей модернизацией и перепродажей. Помимо этого, можно найти перспективные предложения для сдачи жилья в аренду и покупки жилплощади по семейной ипотеке в строящемся доме с ближайшими сроками сдачи или в недавно сданном доме.