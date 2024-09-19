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Posted 19 сентября, 05:46

Published 19 сентября, 05:46

Modified 19 сентября, 05:48

Updated 19 сентября, 05:48

Картошку отбирают у «черных» торговцев на улицах Новосибирска

Картошку отбирают у «черных» торговцев на улицах Новосибирска

19 сентября 2024, 05:46
Фото: 1MI
Мэрия Новосибирска совместно с полицией проводит рейды по выявлению нелегальной торговли плодово-овощной продукцией.

Если у продавцов не оказывается необходимых документов, их штрафуют. После этого урожай вернут владельцам. Обычно продавцы при проверке заявляют, что это с их огорода, выращивают для себя и продают излишки. При этом урожай продают грузовиками.

Чаще всего подобные торговцы являются перекупщиками. они за бесценок скупают урожай у дачников, после чего нелегально торгуют картофелем «с машины». При покупке граждане должны понимать, что такой продавец не несет никакой ответственности за качество продукции.

Голодный год: неурожай картофеля из-за дождей случится в 2024 году
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Агрономы предупредили, что урожай картофеля в 2024 году будет низким. Дело в дождливой погоде. Влага провоцирует развитие микроорганизмов и порчу корнеплодов.

Также мы узнали, когда убирать белокочанною капусту.

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#Алёна Рогонова#Общество#Новосибирск#Картофель#Урожай
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