Картошку отбирают у «черных» торговцев на улицах Новосибирска

Posted 19 сентября, 05:46
Published 19 сентября, 05:46
Modified 19 сентября, 05:48
Updated 19 сентября, 05:48
Если у продавцов не оказывается необходимых документов, их штрафуют. После этого урожай вернут владельцам. Обычно продавцы при проверке заявляют, что это с их огорода, выращивают для себя и продают излишки. При этом урожай продают грузовиками.
Чаще всего подобные торговцы являются перекупщиками. они за бесценок скупают урожай у дачников, после чего нелегально торгуют картофелем «с машины». При покупке граждане должны понимать, что такой продавец не несет никакой ответственности за качество продукции.
Агрономы предупредили, что урожай картофеля в 2024 году будет низким. Дело в дождливой погоде. Влага провоцирует развитие микроорганизмов и порчу корнеплодов.
Также мы узнали, когда убирать белокочанною капусту.