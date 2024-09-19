Мужу главе Wildberries предъявили обвинение в убийстве уроженца Новосибирска

Posted 19 сентября, 07:45
Published 19 сентября, 07:45
Modified 19 сентября, 08:06
Updated 19 сентября, 08:06
Участников нападения задержали, среди них оказался Владислав Бакальчук. В отношении семи человек возбудили уголовное дело по нескольким статьям. Среди них «Убийство», «Незаконное хранение огнестрельного оружия», «Покушение на жизнь сотрудника полиции», другие. Обвинения фигурантам уже предъявили.
Пока еще супруга, Татьяна Бакальчук, обратилась к Владиславу Бакальчуку в соцсетях в слезах с вопросом, как он будет жить дальше и смотреть в глаза своим детям. Глава Wildberries подала на развод еще до инцидента.
Мы сообщали, что известно о погибшем новосибирце. 18 сентября Ислам Эльмурзиев был на смене, он работал в службе охраны бизнес-центра, где располагается Wildberries.