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Posted 19 сентября, 07:45

Published 19 сентября, 07:45

Modified 19 сентября, 08:06

Updated 19 сентября, 08:06

Мужу главе Wildberries предъявили обвинение в убийстве уроженца Новосибирска

Мужу главе Wildberries предъявили обвинение в убийстве уроженца Новосибирска

19 сентября 2024, 07:45
Фото: 1MI
18 сентября группа вооруженных людей напала на головной офис Wildberries в Москве, в перестрелке смертельные ранения получил уроженец Новосибирска Ислам Эльмурзиев.

Участников нападения задержали, среди них оказался Владислав Бакальчук. В отношении семи человек возбудили уголовное дело по нескольким статьям. Среди них «Убийство», «Незаконное хранение огнестрельного оружия», «Покушение на жизнь сотрудника полиции», другие. Обвинения фигурантам уже предъявили.

Пока еще супруга, Татьяна Бакальчук, обратилась к Владиславу Бакальчуку в соцсетях в слезах с вопросом, как он будет жить дальше и смотреть в глаза своим детям. Глава Wildberries подала на развод еще до инцидента.

Житель Новосибирска погиб при нападении на Wildberries — что о нем известно
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Мы сообщали, что известно о погибшем новосибирце. 18 сентября Ислам Эльмурзиев был на смене, он работал в службе охраны бизнес-центра, где располагается Wildberries.

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#Алёна Рогонова#Происшествия#Новосибирск#Wildberries
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