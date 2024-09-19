Несколько сотен людей утонули летом 2024 в Сибири

Posted 19 сентября, 01:54
Published 19 сентября, 01:54
Modified 19 сентября, 01:56
Updated 19 сентября, 01:56
Данные представил глава ГУ МЧС по НСО Виктор Орлов. В Сибири произошла не одна трагедия, связанная с утонувшими людьми. Общее число происшествий достигло 304.
Среди погибших были и дети — 56 человек. При этом статистика показывает, что ЧП с детьми стало меньше на 18%, если сравнить с данными 2023 года. Большая часть погибших несовершеннолетних — это представители возраста от 14 до 18 лет.
За купальный сезон в Новосибирской области утонули 40 человек. Среди них было 12 детей. В МЧС назвали самые гиблые районы региона по числу трагедий.