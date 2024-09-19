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Posted 19 сентября, 01:54

Published 19 сентября, 01:54

Modified 19 сентября, 01:56

Updated 19 сентября, 01:56

Сколько человек утонуло

Несколько сотен людей утонули летом 2024 в Сибири

19 сентября 2024, 01:54
Фото: Изображение Midjourney
Сколько человек утонуло

В Новосибирской области назвали число утонувших летом-2024 в Сибири

В Новосибирской области во время пресс-конференции озвучили статистику по утонувшим в Сибири за прошедшее лето.

Данные представил глава ГУ МЧС по НСО Виктор Орлов. В Сибири произошла не одна трагедия, связанная с утонувшими людьми. Общее число происшествий достигло 304.

Среди погибших были и дети — 56 человек. При этом статистика показывает, что ЧП с детьми стало меньше на 18%, если сравнить с данными 2023 года. Большая часть погибших несовершеннолетних — это представители возраста от 14 до 18 лет.

За купальный сезон в Новосибирской области утонули 40 человек. Среди них было 12 детей. В МЧС назвали самые гиблые районы региона по числу трагедий.

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