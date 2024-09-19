Ночь летучих мышей проведет Новосибирский зоопарк — что покажут

Posted 19 сентября, 12:51
Published 19 сентября, 12:51
Modified 19 сентября, 12:55
Updated 19 сентября, 12:55
Сотрудники зоопарка расскажут интересные факты, проведут показательное кормление, расскажут, как проходит процесс реабилитации летучих мышей. Также проведут мастер-класс,
Продлится экскурсия 2,5 часа, с 17 до 19:30. Место проведения — павильон «Ночной мир». Сбор у фонтана в 16:45.
Участие бесплатное, но необходима регистрация по телефону: 8 (383) 227-36-32. Возрастная категория 6+. Еще можно будет прослушать лекцию о летучих мышах в 12, 14 и 15 часов.
Ранее житель Новосибирска заявил, что его маленькую дочь укусила летучая мышь. Биолог подверг его рассказ сомнению.