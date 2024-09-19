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Posted 19 сентября, 12:51

Published 19 сентября, 12:51

Modified 19 сентября, 12:55

Updated 19 сентября, 12:55

Новосибирский зоопарк проведет ночь летучих мышей

Ночь летучих мышей проведет Новосибирский зоопарк — что покажут

19 сентября 2024, 12:51
Фото: Эмилия Губарева. atas.info

Новосибирский зоопарк проведет ночь летучих мышей

21 сентября посетители смогут больше узнать и ближе познакомиться с этими рукокрылыми млекопитающими, рассказали в пресс-службе Новосибирского зоопарка.

Сотрудники зоопарка расскажут интересные факты, проведут показательное кормление, расскажут, как проходит процесс реабилитации летучих мышей. Также проведут мастер-класс,

Продлится экскурсия 2,5 часа, с 17 до 19:30. Место проведения — павильон «Ночной мир». Сбор у фонтана в 16:45.

Участие бесплатное, но необходима регистрация по телефону: 8 (383) 227-36-32. Возрастная категория 6+. Еще можно будет прослушать лекцию о летучих мышах в 12, 14 и 15 часов.

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#Алёна Рогонова#Наука#Новосибирск#Животные#Новосибирский зоопарк
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